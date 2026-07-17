Quiénes son los grandes capos mexicanos presos en Estados Unidos

Ismael ‘El Mayo’ Zambada García se ha declarado culpable de los delitos de narcotráfico por los que le juzga un tribunal de Nueva York. El cofundador del Cártel de Sinaloa acepta así la pena máxima, la cadena perpetua, que seguramente recogerá la sentencia que debe dictar el juez Brian M. Cogan el 20 de julio de 2026, aunque pidió no ser recluido en una cárcel de máxima seguridad.

La Fiscalía estadounidense ha alertado de “los riesgos serios de seguridad que representa” y sostiene que las cárceles propuestas por la defensa podrían “no ser apropiadas”.

Solicita, además, que se le confisquen 15,000 millones de dólares. Esto da cuenta del nivel delictivo de su organización criminal. “Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, Estados Unidos y el mundo”, indica el escrito de la Fiscalía, que lo describe como uno de los narcos “más prolíficos y poderosos”.

Según los datos publicados por el Buró Federal de Prisiones, hay 12,430 ciudadanos mexicanos en prisiones federales estadounidenses, lo que supone un 8.1 por ciento de toda la población penitenciaria federal.

Si se cuentan las prisiones de cada estado y las locales, donde se encuentra más del 90 por ciento de la población reclusa en Estados Unidos, son muchos más, aunque ahí no se ofrecen estadísticas por nacionalidad. Pero, ¿qué otros presos mexicanos de alto perfil se encuentran en cárceles estadounidenses? Estos son diez de los principales.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa

Cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, tras ser condenado en 2019 en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.

Guzmán, que ha protagonizado dos fugas en cárceles mexicanas, recibió entonces una orden de confiscación de 12,600 millones de dólares, que reflejaba las ganancias del grupo bajo su liderazgo conjunto con ‘El Mayo’.

Ovidio Guzmán López, ‘el Ratón’

Es uno de los hijos de ‘El Chapo’ y, junto a sus hermanos, uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, la facción más poderosa del Cártel de Sinaloa estos últimos años, acusada de introducir el fentanilo en Estados Unidos. Fue detenido brevemente en 2019 y liberado después, tras una oleada de violencia narco en Culiacán. De nuevo fue apresado en 2023, año en que Estados Unidos pidió su extradición.

En 2025 se declaró culpable ante la Corte de Distrito Norte de Chicago, así como hizo su hermano Joaquín Guzmán López. Fue trasladado del Metropolitan Correctional Center (MCC) de Chicago a una ubicación desconocida, presumiblemente debido a su cooperación con las autoridades.

Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara

Tras pasar casi 28 años preso en México, de 1985 a 2013, fue posteriormente recapturado en 2022 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Se le reclamaba, entre otras cosas, por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985. Por ese delito sí que podría enfrentarse a la pena de muerte.

Está preso en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York. Se trata de la misma cárcel en la que se encuentra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro desde principios de enero de 2026. Caro Quintero espera juicio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde se declaró “no culpable” en su primera comparecencia. Uno de sus hijos lidera todavía una facción del Cártel de Sinaloa.

Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’

También conocido como ‘el General’, es hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘el Señor de los Cielos’, y fundador y líder del Cártel de Juárez, en el que ‘El Viceroy’ hizo su carrera criminal.

Tras la muerte de su hermano durante una cirugía plástica, asumió el liderazgo de la organización, que protagonizó un encarnizado enfrentamiento con el Cártel de Sinaloa. Fue detenido en 2014 y condenado a 28 años de prisión, aunque posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde el FBI había ofrecido cinco millones de dólares por él. Lleva más de 12 años en prisión.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad

Fue secretario de Seguridad Pública de México y, como tal, máximo responsable de la lucha contra el crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón.

Es el funcionario mexicano de más alto rango condenado en Estados Unidos, después de que en 2023 fuera declarado culpable en Nueva York por tráfico de cocaína, delincuencia organizada y de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. En octubre de 2024 fue condenado a 38 años de prisión. Se encuentra en la penitenciaría federal de alta seguridad de Lee, en Virginia, tras pasar por el Centro Federal de Transferencia de Oklahoma.

Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’

Exlíder de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas de México, ‘El Cuarenta’ comenzó vinculado al Cártel del Golfo a finales de los 90. Los Zetas era el sanguinario brazo armado de este cártel, formado a base de reclutar a exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército. Tras la muerte de Heriberto Lazcano, ‘el Lazca’, Treviño Morales asumió el liderazgo del grupo.

Fue detenido el 15 de julio de 2013 en México y mantenido bajo custodia hasta su traslado a Estados Unidos en febrero de 2025, por lo que lleva ya 13 años preso.

Omar Treviño Morales, ‘Z-42’

Hermano del ‘Z-40’ y su sucesor en la dirección de Los Zetas. Fue detenido en México en 2015, dejando descabezado y fragmentado el grupo. Y también fue transferido a custodia estadounidense junto con él y otros líderes del narcotráfico mexicano en 2025.

Se encuentra en la institución correccional federal de Lewisburg, en Pensilvania. Fue trasladado allí después de amenazar a uno de los guardias en el centro de detención de Virginia donde estaba. “Me enteraré de dónde vives”, le dijo. “Dame un mes y sabré todo sobre ti”, añadió, según el propio informe del correccional. Además le dijo que tenía tres mil hombres a sus órdenes en México.

Mientras tanto, el cártel de Los Zetas prácticamente se ha disuelto, aunque su estela sangrienta continúa en grupos sucesores como el Cártel del Noreste. Otro hermano, José Treviño Morales, fue procesado en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con caballos de carreras.

Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’

Era el jefe de seguridad de Los Chapitos y una de las figuras operativas más importantes del Cártel de Sinaloa. Fue detenido en noviembre de 2023 en Culiacán. La Justicia estadounidense ofrecía en ese momento por él una recompensa de tres millones de dólares.

Fue extraditado a Estados Unidos en 2024, cuando tenía 32 años, y procesado por narcotráfico. Se le señalaba de ser una pieza clave en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Las autoridades no han especificado en qué cárcel se encuentra.

Antonio Oseguera Cervantes, ‘Tony Montana’

Hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ (en la imagen), líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido este año.

En 1999 fue ya detenido en Estados Unidos por tráfico de heroína y deportado a México. Fue escalando posiciones en el CJNG hasta su nueva detención en 2015, aunque sería liberado por irregularidades procesales. Volvió a ser detenido en 2022 y en 2025 fue extraditado a Estados Unidos junto a los hermanos Treviño Morales y otros jefes del narcotráfico.

Otros destacados presos mexicanos han estado detenidos en Estados Unidos, como el general Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa mexicano apresado en 2020, pero devuelto a México ese mismo año. O el gobernador de Tamaulipas, entre 1999 y 2005, Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenido en Italia y luego extraditado a EE. UU., que fue puesto en libertad en julio de 2024.

(ms)