ICE deporta a presunto integrante de la MS-13 vinculado al Cártel del Noreste en México

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a Honduras a Isaias José Rodríguez-Manzanares, señalado por las autoridades estadounidenses como integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y asociado con el Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales más violentas que operan en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la deportación se realizó el pasado 20 de junio, luego de que el hondureño cumpliera una condena en Texas por un delito relacionado con la posesión de sustancias controladas y recibiera una orden definitiva de expulsión emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

Según la cronología oficial, Rodríguez-Manzanares fue identificado por autoridades migratorias en enero de 2024 tras ser detenido por el Departamento de Policía de Irving por una infracción relacionada con bebidas alcohólicas.

.@ICEgov has DEPORTED an illegal alien GANG MEMBER allowed into our country under the BIDEN ADMINISTRATION.



ICE removed Isaias Jose Rodriguez-Manzanares, from Honduras, on June 20. He was a self-admitted MS-13 gang member, and associate of the Cartel del Noreste drug cartel.? pic.twitter.com/gk85V8uP5h — Homeland Security (@DHSgov) July 2, 2026

El DHS sostiene que desde entonces las autoridades conocían su presunta afiliación con la MS-13; sin embargo, el comunicado oficial afirma que durante la administración del entonces presidente Joe Biden no se inició un procedimiento para detenerlo o expulsarlo del país, una acusación de carácter político incluida por la propia dependencia estadounidense.

Posteriormente, el 16 de junio de 2025, fue arrestado nuevamente por el Departamento de Policía de Colleyville bajo cargos de fabricación o distribución de sustancias controladas y portación ilegal de un arma. Meses después, el 19 de diciembre de 2025, los cargos fueron reclasificados y finalmente fue declarado culpable por el delito grave de posesión de sustancias controladas, recibiendo una sentencia de dos años de prisión.

Tras concluir esa condena, el Departamento de Justicia Criminal de Texas lo transfirió el 20 de mayo a la custodia de ICE, donde permaneció hasta que un juez de inmigración emitió el 2 de junio la orden final de deportación. La expulsión fue ejecutada días después con destino a Honduras.

La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, destacó la actuación de las autoridades migratorias y estatales durante el proceso.

“Gracias a las fuerzas del orden de ICE, este extranjero ilegal, integrante de la MS-13 y asociado a un cártel, está fuera de nuestro país. La cooperación de las autoridades de Texas con ICE permitió retirar de las comunidades a una amenaza para la seguridad pública”, afirmó la funcionaria.

Pese al anuncio, el DHS no detalló públicamente la naturaleza de los presuntos vínculos de Rodríguez-Manzanares con el Cártel del Noreste, una organización dedicada al tráfico de drogas, tráfico de personas, extorsión, secuestro, lavado de dinero y tráfico de armas, además de ejercer influencia en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, uno de los principales cruces comerciales entre México y Estados Unidos.

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