¿Jugará contra España? Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión de tobillo

Kylian Mbappé encendió las alarmas en el Mundial, pero el propio delantero francés se encargó de tranquilizar a los aficionados de “Les Bleus”. Tras salir de cambio con hielo en el tobillo en los cuartos de final ante Marruecos (2-0), la estrella de la selección francesa rompió el silencio sobre la gravedad de su lesión.



El atacante del Real Madrid fue luz y sombra en el encuentro contra la escuadra africana. Aunque falló una pena máxima, terminó sobreponiéndose con un golazo que dejó sin opción al arquero rival. Sin embargo, la preocupación generalizada comenzó cuando fue visto en la banca con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

? UPDATE: Kylian Mbappé’s ankle will be monitored closely before the semi-final.



It is the same ankle that he hurt in 2020, and it remains fragile despite improvements. @FabriceHawkins pic.twitter.com/xZz5wc67u3 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 10, 2026





¿Qué le pasó a Mbappé y cómo está de su lesión?



A pesar de la fuerte alerta inicial, el delantero francés dio detalles de su salud y minimizó el golpe de cara a la semifinal del próximo martes contra España.



“Estoy bien. Me golpearon el tobillo, pero todo está bien. Una lesión menor. Mateta estaba más listo que yo para jugar los últimos 15 minutos. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido”, aclaró Mbappé, quien junto con Messi lidera el goleo de la justa mundialista con ocho anotaciones.



El mensaje de Francia de cara a la semifinal contra España



Con la mira puesta en la antesala de situarse en su segunda final consecutiva en un Mundial de la FIFA, el ariete galo mandó un mensaje de ánimo. Dejó claro que el plantel no se enfoca demasiado en las virtudes del rival en turno, sino en mantener su propio nivel competitivo.



“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más”, expuso la figura de “Les Bleus” horas después de eliminar a los marroquíes.



Agradecimiento a la afición francesa



Finalmente, Mbappé aprovechó el momento para agradecer el apoyo incondicional de los fanáticos y la enorme preocupación que mostraron por su dolencia física.

#FÚTBOL ?



¡PARA LA TRANQUILIDAD DE FRANCIA!#ESPNMundial – Mbappé descarta una lesión de cara a una nueva semifinal en la #FIFAWorldCup.https://t.co/4aWnOeOLCy — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) July 10, 2026



“Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros”, concluyó el delantero, enfocándose por completo en la meta final que se han trazado en este torneo.



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