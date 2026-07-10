“Me dejé desconcentrar”: Mbappé culpa al árbitro Facundo Tello y aclara si jugará las semifinales

Kylian Mbappé pasó de la angustia a la gloria. El delantero francés superó los momentos de incertidumbre tras fallar el penal que habría liquidado antes a Marruecos, y terminó convirtiéndose en el bastión de la victoria de Francia por 2-0 para avanzar a las semifinales del Mundial 2026.



Sin embargo, el penal errado dejó un sabor amargo en el entorno de la estrella del Real Madrid. La frustración encontró un culpable inmediato: el árbitro argentino Facundo Tello, a quien señalan de haberlo distraído deliberadamente antes del cobro.

?? ?Kylian Mbappé: "I took the penalty poorly, but it was tough because there was confusion. The referee first told me there was a penalty, then he comes and tells me maybe there wasn't a penalty.



It threw me off. I'd never experienced a situation like that."? https://t.co/hKu3Ck6K4m — Speedline (@speedlne) July 10, 2026





La fuerte acusación de Mbappé contra Facundo Tello



El propio Mbappé no se calló nada al término del encuentro y explicó qué pasó en la jugada que pudo cambiar el destino del partido:



“No lo tiré bien, pero fue complicado. Hubo un lío con el árbitro. Me dijo que había penalti, me preparé, pero volvió para decirme que no… me dejé desconcentrar”, lanzó la figura de los ‘Bleus’.



Alarma por su lesión: ¿Se pierde las semifinales?



Mbappé sabe perfectamente el impacto de sus palabras. Por ello, mandó un mensaje de tranquilidad a los aficionados franceses, no solo por el tiro errado, sino por el golpe que obligó su prematura salida del terreno de juego.



“Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien. En ese momento, JP (Jean-Philippe Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos; salí y él entró. Es bueno, casi marca también”, detalló para apagar las alarmas médicas.



El dolor de eliminar a su mejor amigo



El duelo también tuvo un tinte sentimental. Mbappé tuvo que dejar fuera a Achraf Hakimi, su compañero y amigo cercano, con quien intercambió palabras al silbatazo final:



“No siento nada (en la cancha), estoy aquí para ganar, él estaba aquí para ganar. Será más difícil cuando lo vuelva a ver en el vestuario porque es un amigo muy cercano”.



El objetivo final de Francia: Prohibido relajarse



Pese a la euforia por estar entre los cuatro mejores del mundo, Kylian mantiene los pies sobre la tierra y advierte que la Copa del Mundo aún no termina.

Mbappé falló el penalti? pero parece que no fue solo cuestión de puntería. ? pic.twitter.com/yDu93HND1n — AS USA Latino (@US_diarioas) July 10, 2026





“¿Misión? No lo sé. No hay lugar para la autocomplacencia. Solo hay una forma de relajarse, y es ganar. Estamos en semifinales y muy contentos, pero lo que nos espera es aún más difícil que lo que acabamos de enfrentar. Nos recuperaremos bien y estamos preparados“, concluyó de forma tajante.

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