Francia sigue con su paso perfecto al golear a la selección de Noruega con un triplete de Dembélé

Por la definición del Grupo I, Francia y Noruega se enfrentaron en el Estadio Boston. La selección de Francia venció 1-4 a Noruega con un triplete de Ousmane Dembélé. El conjunto “Galo” se queda con el primer puesto del grupo; Noruega finaliza segundo y Senegal lucha por ser uno de los mejores terceros.

Once inicial de Francia: Mike Maignan; Theo Hernández, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Jules Koundé; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

Once inicial de Noruega: Egil Selvik; Leo Ostigard, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard; Andreas Schjelderup, Oscar Bobb, Jørgen Strand Larsen.

Francia no asumió este compromiso como si fuese un duelo más. Noruega si jugó con un equipo alternativo y esto lo pagaron en la primera mitad.

Ousmane Dembélé fue la principal carta ofensiva del conjunto “Galo”. El delantero del PSG marcó por partida doble: uno a los siete minutos de partido y otro a los veinte minutos. El atacante francés fue una gran alternativa en un ataque en el que Kylian Mbappé había acaparado miradas.

FRANCE GOES UP 1-0 ??



Ousmane Dembélé scores early to put Les Bleus on the board! pic.twitter.com/tR6fWb3Ckv — FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026

DEMBÉLÉ BRACE ??



A GOLAZO to double France's advantage pic.twitter.com/AoULupSmsF — FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026

NORWAY PULLS ONE BACK IMMEDIATELY ??



What a response to cut the deficit to one goal! pic.twitter.com/U6irFdgloG — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

Sin embargo, un minuto después del gol de Ousmane Dembélé, Noruega conseguiría el tanto de descuento. Thelo Aasgaard convirtió el 2-0, pero la alegría de los noruegos duraría poco. 11 minutos mas tarde, Ousmane Dembélé consiguió su triplete y le bajó los ánimos al conjunto de Ståle Solbakken.

Ousmane Dembélé, you are UNREAL!



The first time a player has scored a first half hat trick in the FIFA World Cup since 1994 ? pic.twitter.com/ofdrPO6mMc — FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026

Francia terminó la primera mitad dominando todo el compromiso. La posesión del balón fue para los franceses en más del 60%. Francia tuvo hasta 14 tiros totales, una cifra que supera ampliamente los 4 tiros totales de Noruega.

Segunda mitad en el Estadio Boston

Tras solo cinco minutos de la segunda mitad, Noruega tuvo la oportunidad de volver a descontar el marcador desde el punto penal. Sin embargo, Jørgen Strand Larsen’s mandó el balón al vertical derecho.

Jørgen Strand Larsen's penalty kick is saved by Mike Maignan ? pic.twitter.com/bHGpfxhn3n — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

La selección de Noruega mejoró en la segunda mitad. El guardameta Mike Maignan salvó en muchas ocasiones el arco del conjunto francés. Hasta tres remates al arco fueron cortados por el guardameta del AC Milan.

Kylian Mbappé se retiró del encuentro a cinco minutos del final del partido. El futbolista del Real Madrid no pudo sumar más de sus cinco goles en la Copa del Mundo. Este fue el caso contrario a Dembélé. El delantero del PSG sumó cinco goles con su triplete ante Noruega.

Justo antes de que finalizara el partido, Francia redondeó el marcador con un gol de cabeza de Désiré Doué. El actual subcampeón del mundo se mete en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 como primera del Grupo I.

Désiré Doué scores his first-ever FIFA World Cup goal to make it 4-1 France! pic.twitter.com/O9uy59tKDV — FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026

Así queda el Grupo I

La victoria de Francia y la goleada de Senegal definió por completo el Grupo I. Francia lideró este sector con tres victorias en tres partidos. Noruega se quedó con el segundo puesto tras sus dos victorias. Senegal, con su victoria 5-0 ante Irak, se ubica en el tercer puesto con tres unidades. Los africanos tienen dos goles a favor en su intento por hacerse con un cupo entre los ocho mejores terceros del Mundial de 2026.

Tabla de los mejores terceros

Datos detallados del partido entre Francia y Noruega

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