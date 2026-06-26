Florida ejecutó a un veterano condenado por el asesinato de su esposa

Las autoridades de Florida ejecutaron este a Dusty Ray Spencer, un condenado a muerte por asesinar a su esposa, en la novena aplicación de la pena capital en el estado en lo que va de año, después de que en 2025 alcanzara un récord histórico de 19 ajusticiamientos.

Spencer, un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 74 años, recibió la inyección letal a las 18:10 hora local en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, según la orden de ejecución firmada en mayo por el gobernador, Ron DeSantis.

El condenado fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Karen Spencer, ocurrido en el condado de Orange, en el centro de Florida. De acuerdo con los fiscales, la atacó con un ladrillo y un cuchillo después de haber amenazado con matarla.

El crimen fue presenciado por el hijo de 17 años de la víctima, quien intentó impedir el ataque de su padrastro sin éxito.

Los abogados de Spencer sostuvieron durante el proceso judicial que se trató de un crimen pasional, mientras que la acusación argumentó que el asesinato había sido premeditado.

El hombre cometió el homicidio poco después de salir de la cárcel bajo fianza por un incidente previo relacionado con su esposa.

Florida tiene 265 condenados a muerte

El ‘estado del sol’ se ha convertido en uno de los más activos del país en la aplicación de la pena de muerte.

Según el Death Penalty Information Center, Estados Unidos registró 47 ejecuciones en 2025, frente a 25 en 2024, un incremento atribuido en gran medida a Florida, responsable de 19 de esos casos, equivalentes al 40 % del total nacional.

Spencer se convirtió en la persona de mayor edad ajusticiada en la historia moderna de Florida. Otro condenado de 74 años, Dennis Sochor, también tiene programada una fecha de ejecución próximamente.

Se trata de la novena ejecución de este año en Florida bajo la administración de DeSantis, que ha acelerado el ritmo de aplicación de la pena capital en el estado.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Con información de EFE.

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