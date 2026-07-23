Trump anuncia aranceles de 10 y 12.5% a 60 países; México está incluido

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que comenzará a aplicar a partir de este viernes 24 de julio nuevos aranceles de entre 10 y 12.5% a productos provenientes de decenas de países, como parte de una medida relacionada con las investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso en cadenas de suministro internacionales.



La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que los nuevos gravámenes sustituirán una tarifa que vence y que fue implementada a principios de este año por el presidente Donald Trump.



De acuerdo con la dependencia, la medida contempla a 60 socios comerciales y la tasa dependerá de las acciones que cada economía haya tomado para prohibir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.



Los países que hayan adoptado y aplicado prohibiciones para impedir la entrada de productos fabricados con trabajo forzoso tendrán un arancel de 10%, en cambio, aquellos que no hayan establecido este tipo de restricciones enfrentarán una tarifa de 12.5 por ciento.



La USTR señaló que estas acciones derivan de investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, enfocadas en determinar si las economías analizadas cuentan con medidas efectivas contra la importación de productos elaborados bajo estas condiciones.

México está entre los países incluidos en la medida

Entre las economías consideradas dentro del esquema arancelario se encuentra México, junto con países como Canadá, Argentina, India, Indonesia, Malasia, Reino Unido, Japón, Corea, Suiza y miembros de la Unión Europea.

Información en desarrollo …