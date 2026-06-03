Florida ejecutó a Andrew Lukehart, sentenciado por secuestrar y asesinar a una bebé de 5 meses

Un hombre de Florida que confesó haber asesinado a la hija pequeña de su novia y arrojado su cuerpo a un estanque hace tres décadas fue ejecutado el martes por la noche.

Andrew Richard Lukehart, de 53 años, fue declarado muerto a las 6:19 p.m. tras recibir una inyección de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke.

Había sido condenado a muerte en 1997 por asesinato en primer grado y abuso infantil agravado, por la muerte de Gabrielle Hanshaw, de 5 meses, ocurrida un año antes, según informó AP.

Previo a la ejecución, un guardia le preguntó a Lukehart si tenía una última declaración, a lo que levantó la cabeza para mirar a un grupo de personas en la primera fila de la sala de espera y dijo: “Lo siento”.

Lukehart recitó entonces el versículo bíblico Lucas 23:34: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, que según las Escrituras, Jesucristo pronunció durante su crucifixión.

Lukehart perdió el conocimiento casi inmediatamente después de que se le administraran los fármacos letales. Varios minutos después de iniciada la ejecución, el alcalde lo sacudió y gritó su nombre, pero no hubo reacción.

Lukehart rechazó una última comida y no recibió visitas antes de la ejecución, aunque sí se reunió con un consejero espiritual, según declaró Jordan Kirkland, portavoz del Departamento Correccional, en una rueda de prensa.

Esta fue la octava ejecución en Florida en lo que va del año, tras un récord de 19 ejecuciones en 2025. El gobernador republicano Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año en 2025 que cualquier otro gobernador de Florida desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. El récord anterior se estableció en 2014 con ocho ejecuciones.

Según los registros judiciales, Lukehart estaba cuidando al bebé de su novia en febrero de 1996 mientras ella atendía a su hija mayor, que estaba enferma. En algún momento, la novia declaró que Lukehart se marchó de su casa en Jacksonville y que no pudo encontrar a la bebé.

Lukehart llamó a su novia unos 30 minutos después y le dijo que llamara a la policía porque la bebé había sido secuestrada y él estaba persiguiendo al secuestrador.

Esa misma noche, Lukehart fue encontrado en un condado vecino tras salirse de la carretera con su coche. Durante el interrogatorio al día siguiente, Lukehart declaró a los investigadores que Gabrielle murió después de que él la dejara caer sobre su cabeza y luego la sacudiera.

Declaró a la policía que entró en pánico y arrojó a la bebé a un estanque. Los agentes registraron el estanque y encontraron el cuerpo de la niña.

La Corte Suprema de Florida rechazó las apelaciones de Lukehart la semana pasada. Sus abogados alegaron que la medicación que tomaba para una enfermedad renal podría tener una reacción adversa con los fármacos de la inyección letal.

También argumentaron que el hecho de que solo transcurriera un mes entre la firma de la orden de ejecución de Lukehart y su ejecución le privó del debido proceso. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación de Lukehart el lunes.

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