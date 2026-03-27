Florida frenó la ejecución de un policía condenado por violar y matar a una niña

El Tribunal Supremo de Florida suspendió la ejecución programada de James Duckett, condenado por violar y asesinar a una niña de 11 años, a la espera de los resultados de nuevas pruebas de ADN.

La ejecución de Duckett estaba programada para el martes 31 de marzo a las 18:00 horas en la Prisión Estatal de Florida. Duckett presentó una moción para suspender la ejecución, a la espera de los resultados de las últimas pruebas de ADN.

“Tras revisar el expediente del caso y los argumentos de las partes, ejercemos nuestra discreción y concedemos la moción de Duckett para suspender su ejecución… El Estado deberá presentar ante este Tribunal un informe sobre el estado de las pruebas de ADN a más tardar el viernes 27 de marzo a las 17:00 horas. Asimismo, en vista de estas resoluciones, desestimamos por improcedente la moción de Duckett para anular la ejecución”, señala la resolución.

Los abogados de Duckett describieron la suspensión de la ejecución como un “paso significativo para prevenir el daño irreversible que resultaría si el Estado de Florida ejecutara a un hombre inocente”.

En una declaración a FOX 35, el abogado de Duckett afirmó: “James Duckett ha proclamado firmemente su inocencia durante las casi cuatro décadas que ha estado en el corredor de la muerte. Las pruebas de ADN que se están llevando a cabo, según lo ordenado por el tribunal de circuito, tienen el potencial de establecer de manera concluyente la inocencia del Sr. Duckett”.

Duckett está condenado a la pena capital por el asesinato, secuestro y violación de la niña de 11 años Teresa McAbee, según los registros judiciales, que señalan que el policía de la ciudad de Mascotte, al oeste de Orlando, llegó a un estacionamiento de una tienda en la que estaba la niña.

Algunos testigos dijeron haber visto que la menor de edad se fue del lugar, mientras que otros aseguran que subió al vehículo del hombre y, la mañana siguiente, un pescador descubrió su cuerpo sin vida en un lago en el centro de Florida.

Los investigadores testificaron que se encontró cabello en la ropa interior de la niña, probablemente perteneciente a Duckett. El testimonio y la credibilidad de este perito han sido objeto de mucho debate a lo largo de los años, pero los jueces de apelación han dictaminado repetidamente que su declaración era admisible.

Por ello, la asociación Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP) celebraron que “la orden de la Corte garantiza que el estado no implemente un castigo irreversible antes de examinar completamente evidencia clave”.

Es sospechoso de otros crímenes

Duckett también es sospechoso en otras dos investigaciones de asesinato.

El 7 de mayo de 1986, antes de que Duckett fuera oficial, una joven fue encontrada estrangulada en un estanque. Según los informes policiales, la última vez que se le vio fue subiendo a un coche similar al de Duckett.

El 19 de septiembre de 1987, después de que Duckett fuera despedido del Departamento de Policía de Mascott y antes de ser acusado del asesinato de McAbee, Jennifer Weldon, de 14 años, fue encontrada al costado de la carretera. Había sido agredida sexualmente y estrangulada, según la policía.

Los informes policiales indican que la última vez que se vio a Weldon fue con una bolsa verde que contenía un peluche.

Tanto la esposa como la hermana de Duckett declararon a la policía que Duckett había llegado a casa con una bolsa verde y un peluche.

Nunca ha sido acusado formalmente en ninguno de los dos casos, pero sigue siendo el principal y único sospechoso en ambos.

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