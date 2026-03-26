El FBI identificó al ladrón más buscado de Florida tras morir luego de pasar décadas como fugitivo

Un fugitivo de Florida que supuestamente desapareció en 1988 con 1.3 millones de dólares vivía aparentemente aislado en el oeste de Carolina del Norte, hasta que falleció por causas naturales en un hospital de Asheville, según informaron funcionarios federales.

Fue solo después de la muerte de John Anthony Quinn en diciembre, que sus huellas dactilares lo vincularon con el notorio robo de una empresa de transporte de valores, según reportó la oficina del FBI en Charlotte.

El robo fue tan notorio que Quinn apareció en los programas “Misterios sin resolver” y “Los más buscados de Estados Unidos”, indicó el FBI en un comunicado.

“John Anthony Quinn, también conocido por varios alias como Dale Calvin Cluckey, Dale Clucke, Jack Quinn, James Sullivan y, en su lecho de muerte, como Jim Klein, era buscado por su presunta participación en el robo de 1.3 millones de dólares en efectivo de Federal Protection Service, una empresa de transporte de valores en Riviera Beach, Florida, ocurrido en abril de 1988″, informó el FBI.

After an @FBICharlotte & @FBIMiami collaborative action on a cold case, a fugitive wanted in 1988 armored car service heist was identified by the FBI laboratory.



A federal fugitive wanted for Unlawful Flight to Avoid Prosecution by the FBI and for First Degree Grand Theft by the… pic.twitter.com/0ESng3WUqU — FBI Charlotte (@FBICharlotte) March 24, 2026

Quinn trabajaba como gerente y se le acusa de haber robado el dinero de la bóveda de la empresa. El programa “Misterios sin resolver” informa que pasó la mañana del sábado 9 de abril de 1988 en la oficina, transfiriendo el dinero a cajas, las cuales luego colocó en el maletero de un auto de la compañía.

“La policía creía que había transferido 1.3 millones de dólares en maletas. Al llegar al aeropuerto, Quinn descargó su auto y desapareció”, señala el programa. Riviera Beach se encuentra a unos 120 kilómetros al norte de Miami.

Según las autoridades, Quinn era conocido por usar diferentes fechas de nacimiento, pero se cree que tenía alrededor de 85 años cuando falleció en diciembre.

Fue procesado por cargos de fuga ilegal para evitar ser procesado por el FBI y hurto mayor en primer grado, informaron las autoridades.

Una ficha de huellas dactilares fue utilizada por la Unidad de Huellas Latentes del Laboratorio del FBI para identificar positivamente a Quinn como el sospechoso del robo, informaron las autoridades. La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte y la policía de Asheville colaboraron en la identificación de Quinn.

El FBI no dio detalles sobre la vida que llevaba en Carolina del Norte ni sobre si se recuperó parte del dinero. Asheville se encuentra a unos 210 kilómetros al noroeste del centro de Charlotte.

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