Arrestan en Florida a hombre acusado de robar joyas valoradas en $400,000

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin informó que agentes detuvieron el lunes a Marcus Rostas, de 33 años, en Stuart, al sur de Florida, bajo acusaciones de hurto mayor y uso de documentos falsificados.

Durante el operativo en la zona de Martin Downs Boulevard, los agentes encontraron joyas robadas de alta gama —incluido un anillo de diamantes de $40,000, relojes de lujo, cadenas y monedas de oro— además de $30,000 en efectivo.

Según el reporte, las joyas estaban escondidas dentro de un peluche infantil en el vehículo de Rostas. Al momento de la detención, su hijo vestía un Rolex robado y su hija llevaba un collar de alta gama también hurtado.

La esposa del sospechoso viajaba con ellos, aunque no fue arrestada.

Antecedentes y red criminal

Las autoridades señalaron que Rostas portaba varias identificaciones falsas y es buscado en varios estados por delitos similares. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención en su contra por encontrarse indocumentado.

La Oficina del Sheriff destacó que Rostas presuntamente forma parte de una red de ladrones itinerantes que operan en distintos estados, utilizando tácticas de engaño y distracciones —a veces involucrando mujeres, niños o ancianos— para robar a víctimas desprevenidas.

