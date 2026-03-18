Florida ejecutó a Michael King, el violador y asesino de una mujer que llamó al 911 pidiendo ayuda

Florida ejecutó a un recluso condenado a muerte por la violación y el asesinato de una ama de casa cuyo fallecimiento puso al descubierto las deficiencias del sistema de emergencias 911 en todo el país y propició reformas en el sector.

Michael King, de 54 años, fue ejecutado mediante inyección letal el martes 17 de marzo por el secuestro, la violación y el asesinato de Denise Amber Lee, de 21 años.

King secuestró a la joven, casada y madre de dos hijos pequeños, de su casa a plena luz del día el 17 de enero de 2008, menos de una hora antes de que su esposo regresara del trabajo.

Lee podría haber sobrevivido de no ser por la negligencia de los operadores del 911.

Un conductor que escuchó los gritos de auxilio de Lee y la vio forcejear en el asiento trasero del auto de King llamó al 911 y permaneció en la línea durante nueve minutos, proporcionando a los operadores información actualizada en tiempo real sobre la ubicación de Lee mientras la policía desplegaba un amplio operativo en la región buscándola.

Pero debido a una serie de errores y aparente incompetencia, los operadores del servicio de emergencias nunca transmitieron la información a la policía, que se encontraba a segundos de distancia.

A las pocas horas de la llamada, King llevó a Lee a una zona boscosa, le disparó mortalmente en la cara y dejó su cuerpo en una fosa poco profunda.

Ahora, poco más de 18 años después, King fue declarado muerto en la cámara de ejecución de Florida a las 6:13 p. m. del martes. Mientras moría, el viudo de Lee, su hijo mayor, sus padres y sus hermanos permanecieron como testigos, todos vestidos de rosa, su color favorito, según informó USA Today.

De acuerdo con Associated Press, King no se disculpó ni pidió perdón en sus últimas palabras.

⚖️FLORIDA EXECUTION ⚖️6:00PM ET March 17, 2026

Michael King scheduled to be executed for the 2008 kidnapping, rape, and murder of 21-year-old Denise Amber Lee.



Amber Called 911 for Help. Her case exposed major failures in the 911 system and led to statewide reforms. pic.twitter.com/tGdrBp2n7m — American Crime Stories (@AmericanCrime01) March 17, 2026

La llamada de emergencia de la víctima

La tarde del 17 de enero de 2008, Denise Amber Lee, de 21 años, estaba en su casa en North Port, Florida, haciendo lo que más le gustaba: cuidar de sus hijos, Noah, de 2 años, y Adam, de 6 meses. Su esposo, Nathan Lee, trabajaba en uno de sus tres empleos con los que mantenía a la familia.

Un hombre llamado Michael King conducía por el vecindario, aparentemente buscando víctimas, cuando vio a Lee en el porche de su casa, cortándole el pelo a Noah.

Nadie vio lo que sucedió, pero King logró secuestrar a Lee a punta de pistola. Cuando Nathan Lee llegó a casa menos de una hora después, alrededor de las 3:20 p.m., encontró la casa cerrada con llave. Sus hijos estaban dentro, así como el bolso, las llaves y el teléfono de Denise Lee.

Sabiendo que algo andaba terriblemente mal, llamó al 911. El padre de Denise Lee, sargento de la policía local, ayudó a desplegar un amplio operativo policial.

Aproximadamente cuatro horas después del secuestro, mientras la policía acordonaba la zona buscándola, Denise logró usar el teléfono de King para llamar al 911. Sin que él lo supiera durante más de seis minutos, la línea estaba abierta y la operadora podía oírlo todo.

La grabación de la llamada es desgarradora y angustiosa, con Denise Lee sollozando y suplicando por su vida. “Solo quiero ver a mi familia. Por favor, déjenme ir”, gritaba. “¡Dios mío, ayúdame!”

Durante más de seis minutos, la operadora se muestra a ratos indiferente y a ratos molesta. La operadora dice “Hola” trece veces entre los gritos histéricos de Lee y le pregunta continuamente su nombre, su ubicación, su dirección y cuánto tiempo lleva fuera de casa, a pesar de que es evidente que Lee no puede hablar con libertad, incluso después de que Lee le dé algunas de esas respuestas.

La operadora no muestra empatía ni ofrece palabras de consuelo y, en un momento dado, le pregunta a Lee si el secuestrador puede bajar el volumen de la radio.

Unos 15 minutos después, se recibe otra llamada al 911 de una mujer llamada Jane Kowalski, quien ve a Denise Lee golpeando la ventana trasera del auto de King y la oye gritar pidiendo ayuda.

Durante varios minutos, Kowalski proporcionó la ubicación exacta del auto, información que podría haber llevado a los agentes directamente hasta ella. Sin embargo, los operadores del 911 no transmitieron la información crucial a los numerosos agentes que buscaban frenéticamente a Denise Lee.

La operadora que atendió la llamada no estaba ingresando la información en la computadora, lo que enfureció a sus compañeros, y una disputa entre los tres fue en gran parte responsable del fallo, según Nathan Lee, quien posteriormente presentó una demanda civil por el asunto, la cual el Departamento del Sheriff del Condado de Charlotte resolvió en 2012 por 1.2 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, la oficina del sheriff no admitió ninguna irregularidad. Dos de los operadores fueron suspendidos por unos días, dijo Nathan Lee.

Actualmente, Nathan Lee dirige la Fundación Denise Amber Lee, dedicada a mejorar el sistema de emergencias 911 en todo el país. Lee viaja por toda la nación y comparte la historia de su esposa con los operadores del servicio de emergencias con la esperanza de que nadie más pase por lo que ella vivió.

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