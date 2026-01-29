Un hombre de Texas se convirtió en la primera persona ejecutada en EE.UU. en 2026

Charles Victor Thompson, un hombre de Texas que en un momento escapó de la custodia y estuvo prófugo durante tres días tras ser condenado a muerte por disparar fatalmente a su exnovia y a su nueva pareja hace casi 27 años, se convitió en la primera persona ejecutada en Estados Unidos este año.

Thompson fue condenado por el asesinato a tiros en abril de 1998 de su exnovia, Glenda Dennise Hayslip, de 39 años, y su nuevo novio, Darren Keith Cain, de 30, en su apartamento en Tomball, un suburbio de Houston.

El hombre de 55 años fue declarado muerto el miércoles a las 18:50, horas, tras recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville.

En sus últimas palabras, Thompson pidió a las familias de sus víctimas que lo perdonaran de corazón, y añadió: “Que puedan empezar a sanar y superar esto”, según informó CBS News.

“En esta situación nadie gana”, dijo después de que un consejero espiritual orara por él durante unos tres minutos, poco antes de que le administraran una dosis letal de pentobarbital. Añadió que su ejecución “crea más víctimas y traumatiza a más personas 28 años después”.

“Lamento lo que hice. Lamento lo que pasó, y quiero decirles a todos que los amo y que mantengan a Jesús en sus vidas, que Jesús sea lo primero”, añadió.

Thompson es la primera persona ejecutada este año en Estados Unidos. Históricamente, Texas ha llevado a cabo más ejecuciones que cualquier otro estado, aunque Florida registró la mayor cantidad en 2025, con 19.

Los fiscales afirman que Thompson y Hayslip mantuvieron una relación sentimental durante un año, pero se separaron después de que Thompson “se volviera cada vez más posesivo, celoso y abusivo”.

Según los registros judiciales, Hayslip y Cain estaban saliendo cuando Thompson llegó al apartamento de Hayslip y comenzó a discutir con Cain alrededor de las 3 a. m. la noche de los asesinatos. Se llamó a la policía y le ordenaron a Thompson que abandonara el complejo de apartamentos. Thompson regresó tres horas después y disparó a Hayslip y Cain, quienes murieron en el lugar. Hayslip falleció en un hospital una semana después.

Defensa pidió anular ejecución

“Las familias de Hayslip y Cain han esperado más de veinticinco años para que se haga justicia”, declararon los fiscales de la Fiscalía de Distrito del Condado de Harris en documentos judiciales.

Los abogados de Thompson solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspendiera su ejecución, argumentando que Thompson no tenía permitido refutar ni confrontar las pruebas de la fiscalía que concluían que Hayslip murió por una herida de bala en el rostro.

Los abogados de Thompson argumentaron que Hayslip falleció debido a la atención médica deficiente que recibió tras el tiroteo, que le provocó daño cerebral grave por falta de oxígeno tras una intubación fallida.

Aproximadamente una hora antes de la ejecución programada para las 6 p. m., la Corte Suprema de Estados Unidos, sin dar explicaciones, emitió una breve orden rechazando la apelación final de Thompson.

El día en que se fugó de prisión

Poco después de ser sentenciado, Thompson escapó de la Cárcel del Condado de Harris en Houston caminando por la puerta principal, prácticamente sin que los agentes lo detuvieran. Thompson declaró posteriormente a The Associated Press que, tras reunirse con su abogado en una pequeña celda de interrogatorio, se quitó las esposas y el mono naranja de la cárcel y salió de la habitación, que no estaba cerrada con llave. Thompson mostró una placa de identificación hecha con su tarjeta de identificación de la prisión para pasar a varios agentes.

“Pude oler los árboles, sentir el viento en el pelo, la hierba bajo los pies, ver las estrellas por la noche. Me transportó directamente a la infancia, estar al aire libre en una noche de verano”, dijo Thompson sobre sus tres días prófugo durante una entrevista con AP en 2005.

Fue arrestado en Shreveport, Louisiana, a unos 320 kilómetros de distancia, mientras intentaba gestionar transferencias bancarias de dinero desde el extranjero para poder llegar a Canadá.

Thompson estaba ebrio y hablaba por un teléfono público frente a una licorería, informaron las autoridades.

