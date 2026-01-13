Florida programó su primera ejecución del año tras batir su récord en 2025

Un hombre condenado por matar a un vendedor ambulante durante un robo en Gainesville se convertirá en la primera ejecución de Florida este año, según una orden de ejecución firmada por el gobernador Ron DeSantis, quien autorizó un récord de 19 ejecuciones el año pasado.

Ronald Palmer Heath, de 64 años, está programado para morir por inyección letal el 10 de febrero en la Prisión Estatal de Florida.

Heath fue condenado por asesinato en primer grado, robo con arma letal y múltiples cargos de falsificación en 1990.

Según los registros judiciales, Heath y su hermano, Kenneth Heath, conocieron al vendedor ambulante Michael Sheridan en Gainesville, en el Purple Porpoise Lounge, en mayo de 1989. Después de pasar un tiempo en el bar, los tres hombres acordaron ir a otro lugar a fumar marihuana.

En algún momento, los hermanos planearon robar al otro hombre, según los investigadores. Ronald Heath condujo al grupo a una zona remota, donde Kenneth Heath apuntó con una pistola a Sheridan. Inicialmente, el hombre se negó a darles nada a los hermanos, y Kenneth Heath le disparó a Sheridan en el pecho.

Florida Governor Ron Desantis has set a February 10, 2026 execution date for Ronald Palmer Heath pic.twitter.com/2NMMk2B1RH — Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) January 10, 2026

Mientras Sheridan vaciaba sus bolsillos, Ronald Heath comenzó a patearlo y a apuñalarlo con un cuchillo de caza, según la fiscalía. Kenneth Heath luego le disparó a Sheridan dos veces en la cabeza.

Los hermanos abandonaron el cuerpo de Sheridan en una zona boscosa y regresaron al bar para sacar artículos de su coche de alquiler. Al día siguiente, realizaron múltiples compras con las tarjetas de crédito de Sheridan en un centro comercial Oaks Mall en Gaineville.

Ronald Heath fue arrestado varias semanas después en su domicilio de Douglas, Georgia, después de que los investigadores lo relacionaran con las tarjetas de crédito robadas. Los agentes recuperaron ropa comprada con las tarjetas robadas, así como el reloj de Sheridan, según los registros judiciales.

Ronald Heath llevaba solo seis meses en libertad tras cumplir 10 años de una condena de 30 años por asesinato en segundo grado en 1977.

Kenneth Heath, de 60 años, también fue acusado del asesinato de Sheridan, pero fue condenado a cadena perpetua como parte de un acuerdo de culpabilidad. La sentencia del juez establecía que “actuó bajo la autoridad” de su hermano mayor.

Se espera que los abogados de Ronald Heath presenten apelaciones ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En 2025, DeSantis supervisó más ejecuciones en un año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976. El récord anterior era de ocho en 2014. Un total de 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025, encabezadas por las 19 de Florida.

Sigue leyendo:

– Florida termina el año con histórico récord de 19 ejecuciones.

– Florida ejecutará a un condenado que confesó cinco asesinatos.