Florida termina el año con histórico récord de 19 ejecuciones

Un reo condenado por disparar fatalmente a un hombre y a su novia durante un robo en su domicilio fue ejecutado la noche del jueves, convirtiéndose en la decimonovena ejecución realizada durante este año en Florida.

Frank Athen Walls, de 58 años, fue declarado muerto a las 18:11 tras recibir una inyección de tres drogas en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Walls fue declarado culpable de dos cargos de asesinato y otros cargos, y condenado a muerte en 1988.

Posteriormente, la Corte Suprema de Florida revocó la condena y ordenó un nuevo juicio, y Walls fue nuevamente condenado a muerte en 1992 por los asesinatos de Edward Alger y su novia, Ann Peterson, según informó KGNS News.

Previo a la inyección letal, Walls se disculpó en una breve declaración, según Alex Lanfranconi, portavoz del gobernador Ron DeSantis, quien transmitió las últimas palabras desde el lugar de los hechos.

“Buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de expresar lo que siento en mi corazón. Si algún miembro de la familia está aquí, lamento todo lo que hice, el dolor que causé y todo lo que han sufrido durante todos estos años”, declaró Walls.

Con esta ejecución, Florida logró un histórico récord y concentró dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte en EE.UU. este año.

En lo que va del año se han registrado 47 ejecuciones en el país, la mayoría por inyección letal, aunque también se han utilizado otros métodos como el gas nitrógeno, aplicado a cinco reos en Alabama y Louisiana y considerado controvertido por el sufrimiento que provoca, así como el pelotón de fusilamiento, con tres ejecuciones en Carolina del Sur.

Las 19 ejecuciones realizadas en Florida este año, todas ellas mediante inyección letal, superan con creces el récord anual de ocho muertes que poseía el estado desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos.

Sin embargo, la flexibilización de los criterios para aplicar la pena de muerte en los últimos años, sumada a un gobernador, el republicano Ron DeSantis, que no muestra intención de reducir el ritmo de las ejecuciones, propició que el estado batiera ese récord en julio, según informó EFE.

Florida es desde 2023 uno de los dos estados de EE.UU., junto con Alabama, en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital, y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte, pues solamente se necesitan 8 votos de los 12 miembros del jurado.

Actualmente posee 265 reclusos en el corredor de la muerte. El segundo estado por detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones.

