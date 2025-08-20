Florida realizó su décima ejecución del año y rompió récord nacional

Florida ejecutó a Kayle Bates, un hombre condenado por el asesinato de Janet White en 1982, en lo que fue la décima aplicación de la pena capital en el estado durante 2025, un hecho que marca un nuevo récord en todo el país.

Bates, de 67 años, fue declarado muerto a las 18:17 del martes tras recibir una inyección de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, en virtud de una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Aunque con esta ejecución se marcó el récord de ejecuciones, se planean dos más en el estado el próximo mes, según informó AP.

Bates fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual por el asesinato de Janet Renee White, ocurrido el 14 de junio de 1982 en el condado de Bay, en el Panhandle de Florida. El esposo de la mujer, Randy White, fue uno de los testigos de la ejecución del martes.

Según documentos judiciales, Bates secuestró a su víctima de la oficina de seguros donde trabajaba, la llevó a un bosque detrás del edificio, intentó violarla, la apuñaló mortalmente y le arrancó un anillo de diamantes de uno de sus dedos.

Suman 29 ejecuciones este año en EE.UU.

La inyección letal comenzó a las 18:01. Un minuto después de que los medicamentos empezaron a fluir, Bates respiró con mayor rapidez y, tras aproximadamente otro minuto, dejó de respirar. Antes de aplicar la inyección se le preguntó si deseaba hacer una última declaración, pero respondió que no.

En una sesión informativa posterior a la ejecución, Randy White agradeció a DeSantis por firmar la sentencia de muerte y también a los miembros de las fuerzas del orden y a los fiscales por trabajar en el caso de su esposa.

“Me siento verdaderamente honrado por las muestras de cariño y apoyo de tantas personas que no nos conocían. Les agradezco de corazón. Significa mucho más de lo que jamás imaginarán”, dijo.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el total anual más alto de ejecuciones en Florida fue de ocho en 2014. Florida ha ejecutado a más personas que cualquier otro estado este año, mientras que Texas y Carolina del Sur empatan en segundo lugar con cuatro cada uno.

Con la ejecución del martes, un total de 29 hombres han muerto por orden judicial en lo que va del año en Estados Unidos, y al menos otras nueve personas estaban programadas para ser ejecutadas en siete estados durante lo que resta de 2025.

Los abogados de Bates habían presentado apelaciones ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos, así como una demanda federal alegando que el proceso de DeSantis para firmar órdenes de ejecución era discriminatoria. La demanda fue desestimada recientemente por un juez que encontró problemas con su análisis estadístico.

La Corte Suprema de Florida denegó recientemente las demandas pendientes de Bates, incluyendo argumentos de que la evidencia de daño cerebral orgánico se había considerado inadecuadamente durante su segunda fase de condena. El tribunal dictaminó que Bates ya tenía tres décadas para presentar estas demandas. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación de Bates el martes.

Sigue leyendo:

– Florida ejecuta a hombre que asesinó a su esposa y dos hijos con un machete en 1994.

– Florida igualó su récord anual de ejecuciones y podría romperlo este mismo mes.