Chivas desarmó el ataque de los Pumas al arrebatarles a Jordan Carrillo

La directiva de las Chivas de Guadalajara no dudó en aprovechar la puerta abierta que dejaron los Pumas de la UNAM con el contrato de su máximo referente ofensivo, Jordan Carrillo y con una oferta de cinco millones de dólares se hicieron de los servicios del delantero surgido de Santos Laguna.

Lo anterior fue manejado desde hace 48 horas por el presidente del Grupo Orlegui, Alejandro Irarragorri, dueño de los derechos federativos del delantero y este día confirmaron la negociación para que el destacado delantero pase a formar parte del cuadro rojiblanco para el próximo torneo Apertura 2026, que iniciará a mediados de julio.

“HEMOS LLEGADO A UN ACUERDO” ???



Alejandro Irarragorri confirma acuerdo con Chivas por Jordan Carrillo



? Yediberto Moreno pic.twitter.com/N1VfVPrzfx — MedioTiempo (@mediotiempo) June 11, 2026

Frente a la elevada cotización que tuvo el rendimiento de Jordan Carrillo, Santos Laguna, a través de Grupo Orlegui, que administra sus destinos en la Liga MX, decidió aceptar la oferta de Chivas, ganándole la pulseada a varias escuadras de la Liga MX.

Los equipos interesados fueron Cruz Azul, América, Tigres y Monterrey, que mostraron interés por el delantero después de que Pumas de la UNAM nunca cerró la negociación al firmar la opción de compra con el préstamo que realizaron bajo las indicaciones de Efraín Juárez.

La importancia para Santos Laguna de negociar a un canterano

El fichaje de Jordan Carrillo por las Chivas en una negociación de venta directiva representó un orgullo para el CEO de Grupo Orlegui y presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, quien no dudó en resaltar el desarrollo del delantero después de su paso por el Sporting de Gijón en España,, que le dio la madurez al jovencito para empezar a destacar como lo hizo con los Pumas de la UNAM.

“Hemos llegado a un acuerdo con Chivas y le deseamos lo mejor. Es un jugador que surge de nuestras fuerzas básicas, que tiene un largo camino en Santos y dos buenos años en el Sporting de Gijón. Aunque no tuvo el éxito que hubiéramos deseado, sí tuvo una experiencia distinta en Europa que hoy lo potencia como un jugador muy relevante para México”, manifestó el directivo.

Desarman a los Pumas

La salida de Carrillo representa un duro golpe para los Pumas de la UNAM, porque el volante ofensivo fue el motor del ataque universitario en el último certamen, lo que obligó a la directiva comandada por Amaury Vergara a abrir la cartera para asegurar su traspaso definitivo.

¡JORDAN CARRILLO YA LLEGÓ A GUADALAJARA! ??



Circula en redes un vídeo de Jordan Carrillo viajando del Aeropuerto de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para estar listo y reportar con el equipo de sus amores Chivas.



Además, el comunicador? pic.twitter.com/lQfNGwiodD — Ledezmismo (APUESTAS DE MUNDIAL) (@Ledezmismo) June 13, 2026

Se espera que en las próximas horas el jugador reporte en Verde Valle para realizar los exámenes médicos correspondientes y firmar el contrato que lo vincule formalmente con el Guadalajara.

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