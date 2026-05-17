Para Gabriel Milito, la eliminación de Chivas, solo es un alto en el camino

Gabriel Milito no hizo dramas por la eliminación de las Chivas. Por el contrario, el técnico del “Rebaño Sagrado” aseguró que la derrota con Cruz Azul que los dejó fuera del camino de la gran final solo fue un alto en el camino y que van por el sendero correcto del gran proyecto del Guadalajara.

Con un semblante sereno que trató de ocultar la bronca que tenía por dentro por no haber encontrado la fórmula de doblegar a un Cruz Azul que mostró más oficio en el terreno de juego, el técnico argentino de Chivas no quiso acudir a los pretexos de las cinco grandes ausencias de los seleccionados como Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando “Hormiga” González

¡RECONOCE A SU EQUIPO! 🇫🇷



Posterior a la eliminación de las Chivas, el DT rojiblanco, Gabriel Milito, reflexiona sobre el partido y reconoce el esfuerzo de sus jugadores



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Por esa razón, la conferencia de prensa posterior al juego contra Cruz Azul no fue tan candente como muchos presumían antes de que Milito apareciera en el pasillo que conecta los vestidores con la zona del estrado de la sala de prensa del estadio Jalisco.

“Yo creo en el trabajo que estamos haciendo, creo en la capacidad de los jugadores con los que contamos, siento que estamos en el camino correcto, pero hay que seguir insistiendo. El futbol te da revanchas; creo que tenemos margen de mejora, pero podemos ajustar ciertas cosas”.

“Tanto soñar y al final no pudo ser, pero estoy satisfecho con lo que hicieron estos jugadores; creo que se ganaron el Mundial por la actitud, por las ganas, por el esfuerzo que pusieron en cada entrenamiento y en cada partido”

“De cara al futuro soy optimista, tengo ilusión, podemos mejorar en algunos aspectos, que este dolor se transforme en energía para volver a ser competitivos. Sé que ganar cuesta mucho, pero siempre hay que tener ilusión para volver a ganar y es lo que vamos a hacer”, comentó el estratega de los rojiblancos.

¡SE GANARON EL MUNDIAL!



A pesar de la eliminación,

Gabriel Milito técnico de @Chivas manda mensaje de apoyo a sus jugadores convocados al mundial.#tvcdeportes pic.twitter.com/V347BmjKGz — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 17, 2026

Milito fue más allá y expuso que en el recuento final se podría decir que las cuentas fueron positivas: “El equipo tiene un campeonato muy bueno, podía haber sido excelente en caso de haber llegado a la final; siento que el equipo compitió muy bien. El deporte tiene esto: que todos queremos ganar y no todos ganan”.

“Tengo que decir que estoy muy orgulloso de los jugadores por el compromiso y el esfuerzo; lo hemos hecho con armas muy nobles, aceptamos la derrota con mucho dolor. Muy orgulloso de ellos por el compromiso; queríamos estar en la final y no pudo ser”, dijo Milito.

Para finalizar, expuso que van por el camino correcto con la producción de jóvenes que son el futuro de la organización: “Creo mucho en los chicos jóvenes, pero tenemos un buen plantel; si podemos mantener y sostenerlo, estoy muy contento con el plantel. El fútbol tiene dinámicas; según qué pase, veremos cómo organizamos la plantilla. En este momento no siento que necesitemos refuerzos”, señaló.

"EL DOLOR DE HABER SOÑADO TANTO Y NO PUDO SER…" 🗣️🐐⚽



Gabriel Milito tras perder el pase a la final del #Clausura2026#AquiPasa pic.twitter.com/f0PTPl29Ma — Claro Sports (@ClaroSports) May 17, 2026

En otro aspecto, la pretemporada del equipo rojiblanco comenzará a mediados de junio y el estratega comentó que regresarán con más ganas de hacer bien las cosas y trabajarán para lograr el objetivo en la siguiente temporada.

“Los chicos se vaciaron, no alcanzó, pero eso no me quita el orgullo que siento por ellos. Tenemos que seguir más unidos que nunca, volveremos más fuertes y necesitamos de mucho trabajo, dedicación y seguir todos juntos como ha sido toda la temporada”, finalizó.

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