Gabriel Milito destaca el rendimiento de Armando González

Las Chivas de Guadalajara se mantienen en lo más alto de la Liga MX. El buen momento del Rebaño Sagrado es, en parte, al buen rendimiento de Armando González. Gabriel Milito reconoció el gran aporte de “La Hormiga” en la temporada.

En el último partido contra los Pumas de la UNAM, Armando González comandó el empate del Rebaño Sagrado. “La Hormiga” marcó un tanto en el minuto 70 de partido y puso el empate 2-2 con un gol de penal al 90+12.

“Es importante que Hormiga sea contundente y haga goles“, dijo Gabriel Milito tras el encuentro. Armando González es el líder goleador del Clausura 2026. El delantero mexicano ha convertido 12 goles en la temporada.

Gabriel Milito en Conferencia de Prensa | Chivas vs Pumas | Jornada 13 Clausura 2026 https://t.co/aDv3AMQatM — CHIVAS (@Chivas) April 6, 2026

Gabriel Milito habló de la contundencia. El delantero del Rebaño Sagrado ha marcado 12 goles en 23 tiros a puerta (42 tiros totales). En cuanto a los remates al arco, Armando González tiene un porcentaje de acierto que ronda los 54% de efectividad.

Camino a la selección mexicana

Armando González tiene un muy buen ritmo goleador. El delantero mexicano está luchando por un cupo entre los convocados al Mundial de 2026. Gabriel Milito considera que “La Hormiga” se ha estado ganando su puesto.

“Creo que (Armando) se lo ha ganado (un lugar en la selección mexicana), por algo fue parte de la plantilla en los partidos amistosos”, agregó el entrenador argentino.

A falta de cuatro partidos para que finalice la fase regular del Clausura 2026, Armando González ya igualó su registro de la temporada pasada. El delantero azteca ha jugado 13 partidos en la campaña (933 minutos dentro del campo). La “Hormiga” ha convertido 12 anotaciones.

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