Gabriel Milito espera que Armando González pueda ir al Mundial de 2026

Armando González sigue en un gran momento con las Chivas de Guadalajara. La “Hormiga” aportó dos goles en la victoria del Rebaño Sagrado 3-0 contra el Santos Laguna. Gabriel Milito está satisfecho con el aporte de González en el club y reconoció que le gustaría ver a su delantero en la Copa del Mundo de 2026.

El joven delantero de 22 años se sigue ganando su puesto entre los convocados al Mundial de 2026. El delantero mexicano es uno de los futbolistas del momento en la Liga MX. González viene de ser campeón de goleo del Apertura 2025. La “Hormiga” va por el mismo camino en el Clausura 2026.

Gabriel Milito fue cuestionado sobre la posibilidad de que Armando González asista a la Copa del Mundo de 2026. El estratega argentino reconoció que le gustaría ver a su futbolista en el campeonato Mundial. Sin embargo, Milito aclaró que esta responsabilidad se le atribuye a los intereses de Javier Aguirre, seleccionador de México.

“Ojalá (González) pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial. Yo no puedo dar mi opinión, ya que hay un entrenador (en la selección mexicana) que toma las decisiones. Yo estoy contento con lo que hace en el equipo de Chivas, nos ha dado goles, retiene mejor la pelota y le da continuidad a los ataques”, dijo Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Armando González en la Liga MX

En el Apertura 2025, Armando González jugó 18 partidos al tomar en cuenta el duelo de Liguilla. El delantero mexicano marcó 12 goles y concedió 1 asistencia. La “Hormiga” marcó en 9 partidos diferentes de las Chivas de Guadalajara.

En el Clausura 2026 González va por el mismo camino. En 11 partidos disputados en el torneo, Armando González ya ha anotado 8 goles. Cada vez que la “Hormiga” marca, las Chivas no pierden (15 victorias y 1 empate).

Rendimiento detallado Clausura 2026

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