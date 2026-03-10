Armando González estaría en el radar de un grande de Europa

Armando González se sigue afianzando como el futbolista mexicano del momento en la Liga MX. El delantero de las Chivas de Guadalajara continúa marcando goles en el Clausura 2026. Su rendimiento sigue llamando la atención de otros clubes en Europa. El Borussia Dortmund habría levantado la mano por la “Hormiga”.

El delantero del Rebaño Sagrado estaría en el radar de Borussia Dortmund, según informaciones difundidas en el portal de Fox Sports. El conjunto alemán iría por los servicios del mexicano tras la Copa del Mundo.

“Armando González pasa por un gran momento y eso ha llamado la atención de clubes de talla mundial como el Borussia Dortmund, conjunto que tiene a la Hormiga en carpeta y podría concretar su fichaje después del Mundial 2026“, explica el reporte.

El reporte asegura que miembros del conjunto alemán estarían al pendiente del rendimiento de González en un partido tan importante como el Clásico Tapatío. A pesar de que el mexicano falló un penal, la “Hormiga” anotó una diana en la victoria de las Chivas 1-2.

“Una fuente le confió a Fernando Lara, reportero de FOX Sports México, que gente del Borussia Dortmund estuvo muy al pendiente del rendimiento de Armando González en el Clásico contra los Zorros que se disputó en el Estadio Jalisco”, agrega la información expuesta en el portal web.

Armando González sigue en racha

La “Hormiga” fue máximo goleador del Apertura 2025 y va por un camino similar en el Clausura 2026. El delantero mexicano ha convertido 6 goles en lo que va de campeonato y ocupa el segundo puesto de la tabla de goleadores (Joao Pedro lidera con 9 dianas).

Armando González ha tenido 2 torneos de alta factura. Entre el Apertura 2025 y lo que va de Clausura 2026, la “Hormiga” ha anotado 18 goles en 27 partidos. El delantero mexicano busca un lugar entre los convocados por Javier Aguirre para el Mundial de 2026.

El joven delantero de 22 años tiene un contrato vigente con las Chivas de Guadalajara hasta diciembre de 2026. El valor de González ronda los $10 millones de dólares. El valor del mexicano podría ascender tras el Mundial.

