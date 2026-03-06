Raúl Jiménez aún no se regresaría a la Liga MX

Raúl Jiménez es uno de los futbolistas mexicanos que marca la pauta en Europa. El delantero azteca milita en el Fulham de la Premier League. Jiménez, a sus 34 años, ha sido vinculado a las Águilas del América. Sin embargo, el retorno al “nido” tendría que esperar.

En los últimos meses ha sonado con mucha fuerza el regreso de Raúl Jiménez a la Liga MX. Esta posibilidad surgiría después de la Copa del Mundo de 2026. No obstante, según informaciones del analista Kery Ruiz, Jiménez estaría muy cerca de renovar su vínculo con el Fulham.

No se le va a hacer el sueño al América, parece…



Raúl Jiménez y Fulham ya están en pláticas para renovar por un año más. pic.twitter.com/woigBpSezv — Kery Ruiz (@KeryNews) March 5, 2026

El atacante mexicano habría iniciado conversaciones para extender su vínculo con el conjunto inglés por un año más. No está de más mencionar que el vínculo de Jiménez con el Fulham termina en junio de 2026.

En esta temporada Raúl Jiménez ha jugado 34 partidos. El delantero mexicano ha sido una pieza muy utilizada por el club, a pesar de su edad. Jiménez tiene más de 2,200 minutos disputados dentro del campo. El exjugador del América acumula 9 goles y 3 asistencias en la campaña.

Se aleja del América

Varios reportes anteriores señalaban la posibilidad de que Raúl Jiménez regresara a México después del Mundial. Sin embargo, una propuesta del Fulham sobre la mesa cambiaría todo.

Raúl Jiménez se fue de las Águilas del América en agosto de 2014. El delantero de la selección mexicana dejó la Liga MX para forjar una gran carrera en el Viejo Continente con clubes de la talla del Atlético Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham.

Este GOLAZO de Raúl Jiménez es demasiado estético, miren cómo la controla con el pecho, se quita al rival de encima, dribla al portero y define de TAQUITO🇲🇽❤️



pic.twitter.com/ZjqB5gatY4 — Roberto Haz (@tudimebeto) November 13, 2025

Durante su estadía en el “nido”, Raúl Jiménez jugó 103 partidos. Durante poco más de 7,800 minutos dentro del campo el mexicano anotó 38 goles y concedió 16 asistencias. El retorno de Jiménez al club parece que tendrá que esperar.

Sigue leyendo:

– Le abren las puertas del América a Raúl Jiménez

– El “Vasco” Aguirre buscará que liberen a Raúl Jiménez antes de concluir la Premier League

– André Jardine tiene un sueño por cumplir fuera de México

– Diego Cocca cuestiona el extremismo que hay con las Chivas