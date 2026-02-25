El “Vasco” Aguirre buscará que liberen a Raúl Jiménez antes de concluir la Premier League

No obstante que parece un esfuerzo infructuoso, el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, insistirá con su colega, el portugués Marco Silva, técnico del Fulham que le permita por lo menos contar con Raúl Jiménez una semana antes de concluir la Premier League el próximo 24 de mayo.

La idea del estratega del Tricolor es que Jiménez pueda participar por lo menos en los tres últimos juegos de preparación de México contra Ghana, Australia y Serbia programados para el 22 y 30 de mayo, así como el 4 de junio, pues en caso de que no se pueda lograr esta autorización, Jiménez deberá reportar con México el 1 de junio y solo podría enfrentar a Serbia.

Javier Aguirre le tiene tanta confianza a Raúl Jiménez que buscará convencer al técnico del Fulham para que el Lobo Mexicano reporte una semana antes de que concluya la Premier League. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

La Premier League concluye sus actividades el 24 de mayo y de acuerdo a la reglamentación de FIFA, todos los jugadores deberán descansar una semana antes de reportar con sus respectivos equipos, lo cual solo le permitiría enfrentar a Serbia el 4 de junio, pero en caso de que convenza al técnico del Fulham, Jiménez reportaría con México el 17 de mayo y solo se perdería el juego del 30 de mayo contra Australia.

Aguirre sabe que Jiménez es su máxima carta en el eje del ataque de México para el Mundial, sobre todo después de lo que le pasó en el 2022 cuando llegó limitado de su capacidad debido a un problema de pubalgia que no le permitió rendir en su máxima capacidad.

El exdelantero del América Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y ahora Fulham llega en su mejor momento después de superar la fractura de cráneo que puso su vida en peligro en octubre de 2020 cuando chocó con el defensa brasileño del Arsenal David Luiz.

A partir de ese momento, inició un calvario del artillero mexicano que terminó a partir del 2023 cuando llegó a su actual equipo para empezar su periodo de resiliencia ha recuperado todas sus condiciones hasta conseguir el nivel futbolístico que actualmente tiene y que lo coloca en una posición privilegiada en la selección de México.

Raúl Jiménez jugaría dos de los tres últimos juegos de preparación de México antes de debutar en el Mundial 2026 contra Sudáfrica. Crédito: Dave Shopland | AP

Dentro de los delanteros de México existe incertidumbre sobre quiénes serán los otros dos delanteros que acompañarán al Lobo Mexicano, pues Santiago Giménez apenas está a punto de reaparecer con el AC Milan después de una operación en un tobillo, dejando hasta el momento las opciones de Germán Berterame del Inter Miami, Armando González de Chivas, Guillermo Martínez de Pumas y Henry Martín del América.

