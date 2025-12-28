“Gran gol”: DT del Fulham elogia el tanto con el que Raúl Jiménez dio a su equipo su tercer triunfo al hilo

Marco Silva, entrenador del Fulham, elogió este sábado el “gran gol” del delantero mexicano Raúl Jiménez al West Ham, una anotación decisiva que permitió al conjunto londinense firmar su tercer triunfo consecutivo en la Premier League.

“Gran asistencia (de Harry Wilson) y gran gol de Raúl. En general, el partido parecía que iba a terminar en empate, pero me alegró la forma en que el equipo mostró ambición para avanzar y tratar de ganar el partido. Es muy importante para nosotros”, valoró el técnico tras el encuentro.

Fulham se consolida en la tabla y se aleja del descenso

Silva se mostró especialmente satisfecho por la suma de puntos, que le permite al Fulham tomar distancia de la zona del descenso y mantener viva la ilusión de pelear por puestos europeos. Con esta victoria, el equipo alcanza 26 puntos y se afianza en la zona media de la tabla de posiciones de la Premier League.

“Estamos muy satisfechos. Es la tercera victoria consecutiva en la ‘Premier League’. Siempre es difícil ganar. Y también es la tercera seguida fuera de casa. Y con la portería a cero, mejor aún para nosotros”, añadió el estratega portugués.

Raúl Jiménez y un Fulham en ascenso en la Premier League

El técnico subrayó el mérito de sus futbolistas en un calendario exigente y marcado por las ausencias, resaltando el rendimiento colectivo y la capacidad del equipo para seguir escalando posiciones.

El entrenador remarcó que “los jugadores merecen todo el crédito en este periodo” tan cargado de partidos, entre las bajas que sufre su equipo, y destacó “la forma” en que han “podido ganar partidos últimamente y escalar posiciones” en la clasificación, en la que su conjunto es décimo.

El buen momento del Fulham y el protagonismo de Raúl Jiménez refuerzan el optimismo del club en una Premier League cada vez más competitiva.

