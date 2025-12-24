Raúl Jiménez es elogiado por su entrenador en Inglaterra

Raúl Jiménez sigue aportando su grano de arena dentro del Fulham. El delantero mexicano viene de anotar un gol de penal que le dio los tres puntos al Fulham en su partido contra Nottingham Forest. El atacante de la selección mexicana fue elogiado por su entrenador Marco Silva.

El exdelantero de las Águilas del América es un eficaz cobrador de penales. Con su último gol contra el Nottingham Forest, Raúl Jiménez llegó a 11 penales convertidos de forma consecutiva en la Premier League.

El atacante azteca igualó a uno de los líderes en este renglón. El mítico Yaya Touré también marcó 11 goles en 11 oportunidades desde en manchón penal. Marco Silva destacó la precisión de Jiménez.

“Es un gran lanzador de penaltis, no solo con la camiseta del Fulham; lo demostró cuando jugaba en Portugal. La calma, la calidad, la valentía para ir hasta el último momento cuando el portero no se mueve, es el momento para que sea muy asertivo en la forma en que va a lanzar el penalti, y lo hizo”, dijo el estratega del Fulham.

Conformes en el Fulham

Raúl Jiménez no tiene números tan sobresalientes en esta temporada. El delantero mexicano solo tiene 4 goles y 2 asistencias en 20 partidos de esta temporada. Sin embargo, Marco Silva destacó el compromiso del veterano de 34 años. El aporte de Jiménez es dentro, pero también fuera de la cancha.

“En cuanto a ética de trabajo, actitud y compromiso en el campo, siempre da el máximo por la camiseta y lucha como si tuviera 18 o 19 años, pero no es así, tiene 34 años y juega 90 minutos semana tras semana. Siempre lo da todo por la camiseta y se merece este tipo de momentos”, destacó Silva.

El mexicano Raúl Jiménez recibe halagos de Marco Silva, DT del Fulham: “Lucha como si tuviera 18 o 19 años, siempre lo da todo”.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/FBrx981V0V — Latinus (@latinus_us) December 23, 2025

Sigue leyendo:

– Gol de Raúl Jiménez da triunfo al Fulham y hunde al Nottingham Forest en la Premier League

– Raúl Jiménez no se olvida de las Águilas del América

– Pep Guardiola tendrá mano firme con sus jugadores tras los festejos por Navidad

– “Zague” pide compromiso de los futbolistas mexicanos en el Mundial 2026