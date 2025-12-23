“Zague” pide compromiso de los futbolistas mexicanos en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 será un torneo de mucha exigencia para la selección mexicana. La Copa del Mundo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Este es un condimento adicional y una mayor responsabilidad para el conjunto azteca. Luis Roberto Alves manifestó qué quiere ver de El Tri en ese Mundial.

“Zague”, goleador histórico de las Águilas del América y un futbolista que supo el significado de representar los colores de El Tri, espera que los convocados por Javier Aguirre entiendan la responsabilidad que conlleva disputar la próxima Copa del Mundo como local.

“Lo más importante es tener el sentido de compromiso. Saber que están en la antesala del evento más importante y más representativo del mundo. No hay deporte y no hay acto que llame tanto la atención a nivel mundial como la inauguración de un Mundial y más estando en casa en México“, dijo Alves en unas declaraciones recopiladas por Heraldo Deportes.

Pese a las exigencias de “Zague”, el exgoleador recordó que los futbolistas aztecas no pueden dejarse llevar por las presiones y disfrutar dentro de la cancha. México estará en el Grupo A junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte y República de Irlanda.

“Por supuesto que disfruten, que disfruten con responsabilidad y entiendan lo que se está jugando, lo que significa ese grupo de futbolistas (…) están representando a un país (…) tampoco es una guerra o una batalla porque de repente se confunden esos objetivos y esas metas”, agregó.

A superar los octavos de final

La última vez que México se metió entre las ocho mejores selecciones de un Mundial fue en 1986. En aquella Copa del Mundo México fue eliminado en los cuartos de final por Alemania en la tanda de los penales (empataron 0-0). Luego de eso, El Tri fue eliminado en los octavos de los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y en Qatar 2022 no pasaron de la fase de grupos.

“Que representen a un país que es 100% futbolero, que hay una pasión inmensa, que nuestros ancestros ya jugaban con el famoso Pok Ta Pok, el juego de la pelota, y que a partir de ahí dignifiquen al futbol mexicano”, concluyó.

