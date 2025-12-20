Desde el Real Madrid buscarían a una nueva joya mexicana

El fútbol mexicano ha llamado la atención en los últimos años por la calidad de sus juveniles. Además del revuelo que ha causado Gilberto Mora, Da’vian Kimbrough se sumaría a la lista de prospectos del balompié azteca. Kimbrough estaría en el radar del Real Madrid.

Para nadie es un secreto que los grandes clubes de Europa tienen una buena red de ojeadores y con más frecuencia fichan a futbolistas que apenas superan los 15 años. Esta es una forma de asegurarse que, en caso de que continúen con una buena proyección, puedan retenerlos sin tener que gastar grandes sumas de dinero.

Según reportes recopilados por TUDN, este puede ser el caso de Da’vian Kimbrough. Con tan solo 15 años, el delantero centro habría llamado la atención de uno de los clubes más grandes del mundo como el Real Madrid.

“El cuadro del Real Madrid busca concretar su fichaje con el Sacaramento FC de la USL, equipo que milita en la Segunda División de los Estados Unidos (…) La información recalca que desde hace meses le han dado un seguimiento amplio, con el deseo de integrarlo al Real Madrid Castilla, el equipo de juveniles del conjunto merengue“, detalla el reporte.

Da’vian Kimbrough actualmente milita en Sacramento Republic FC, un conjunto de la USL Championship. Este torneo representa la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos. El ariete firmó un contrato con este club en agosto de 2023. El vínculo finaliza en noviembre de 2026 según informaciones de Transfermarkt.

Da’vian Kimbrough y sus opciones con México

La selección mexicana no tiene asegurado gozar del talento y calidad de Da’vian Kimbrough. El joven delantero de 15 años tiene opciones de representar hasta tres países. Kimbrough puede jugar con Camerún (nacionalidad de su padre), México (nacionalidad de su madre), y Estados Unidos (Da’vian Kimbrough nació en california).

Hasta ahora Kimbrough ha defendido la camiseta de dos selecciones. El prometedor delantero jugó 2 partidos con la selección sub-16 de estados Unidos (marcó un gol). Sin embargo, la mayor parte de su categoría formativa la ha pasado con el conjunto azteca: 18 partidos entre las selección sub-16 y sub-15 (12 goles marcados).

Sigue leyendo:

– Landon Donovan advierte que México tendrá complicaciones en el Mundial de 2026

– Endrick tiene abiertas las puertas de salida del Real Madrid

– Desde Brasil vuelven a la carga por Marcel Ruiz

– Miguel Herrera reconoce su decepción por su fracaso con Costa Rica