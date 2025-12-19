Desde Brasil vuelven a la carga por Marcel Ruiz

Marcel Ruiz ha sido uno de los puntos altos de los Diablos Rojos del Toluca. Ruiz ha sobresalido dentro del conjunto que consiguió recientemente su bicampeonato dentro del fútbol mexicano. Los pretendientes siguen llegando. Vuelve a pasar el tren por Marcel Ruiz.

Desde el fútbol brasileño se han interesado en los servicios del mediocampista mexicano. El Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil, querría reforzar su mediocampo con la pieza del Toluca. Así lo señala el reporte de RTI Esporte.

“Palmeiras se interesó al mediocampista Marcel Ruiz , del Toluca de México. El fichaje del jugador es visto con buenos ojos por el club Palestra“, explica el medio brasileño.

En el mercado de verano, Marcel Ruiz ya había sido vinculado con este mismo conjunto brasileño. Sin embargo, todo se quedó en un mero interés que no terminó de seducir al mexicano.

“Esta no es la primera vez que el Palmeiras ha preguntado por el jugador. En concreto, Marcel Ruiz estuvo en la mira del Palmeiras durante el mercado de fichajes de verano, pero el jugador reveló su interés en el fútbol europeo”, detalló el portal.

El mismo medio explica que el club que desee adquirir a Marcel Ruiz deberá pagar la cláusula de rescisión de contrato que ronda los $16 millones de dólares aproximadamente.

A pesar de que el interés principal de Ruiz es marcharse a Europa, existe una posibilidad de que le interese irse a Brasil como segunda opción. El mercado de traspaso de invierno finaliza primero en Europa que en Sudamérica. En caso de que no llegue una propuesta atractiva desde el Viejo Continente, los brasileños podrían ir nuevamente a la carga.

Figura del bicampeonato

Marcel Ruiz fue titular indiscutible en el esquema de Antonio Mohamed. Los Diablos Rojos del Toluca conquistaron el Clausura 2025 y el Apertura 2025. Al contar ambos torneos, Ruiz participó en 45 partidos. El azteca disputó más de 3,100 minutos en toda la temporada.

El mediocampista nacido en Mérida anotó 4 goles y concedió 7 asistencias para la causa del Toluca. Marcel Ruiz le dio mucha estabilidad a la mitad de la cancha con un juego preciso y limpio, pues solo recibió 10 tarjetas amarillas en todo el año calendario. El contrato de Ruiz finaliza en junio de 2027.

