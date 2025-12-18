El fútbol mexicano se ilusiona con un delantero de la Serie A

Los clubes de la Liga MX continúan moviendo sus fichas de cara al Clausura 2026. Uno de los clubes que ha empezado a realizar vínculos en el exterior son los Rayos del Necaxa. El conjunto azteca podría conseguir el traspaso de Daniel Mosquera, delantero que milita en la Serie A de Italia.

Según reportes de César Luis Merlo para Súper deportivo, Daniel Mosquera sería el principal objetivo de los Rayos del Necaxa. De hecho, el conjunto mexicano habría hecho una oferta formal por el delantero colombiano de 26 años.

“El delantero colombiano Daniel Mosquera está en negociaciones para llegar al Necaxa y disputar el Clausura 2026. Súper Deportivo pudo saber que existe una oferta sobre la mesa del Hellas Verona, quien es dueño de la carta del artillero“, explica el reporte.

El conjunto mexicano querría hacerse con la ficha completa de Daniel Mosquera. Según datos de Transfermarkt, Daniel Mosquera tiene un valor de mercado que ronda los $1.8 millones de dólares.

“En caso de acceder, el cuadro italiano se desprendería del jugador por completo, ya que la oferta de los Rayos es para comprar su carta“, agrega la información expuesta en el portal.

Daniel Mosquera en Italia

El delantero nacido en Quibdó llegó al fútbol italiano en julio de 2024. Daniel Mosquera firmó con el Hellas Verona proveniente del fútbol colombiano. Desde que llegó al conjunto italiano Mosquera ha jugado 47 partidos (1,823 minutos dentro del campo). El atacante cafetero ha podido marcar 5 goles y conceder 3 asistencias desde que llegó al Verona.

En esta temporada, Daniel Mosquera no tiene goles en Serie A, pero si 2 asistencias. El delantero colombiano solo ha podido estar dentro del campo en poco más de 326 minutos (poco más de 3 partidos completos). El contrato de Mosquera finaliza en junio de 2028.

