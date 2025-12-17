Vicente Sánchez reveló las dificultades de su paso por Cruz Azul

El fútbol mexicano es uno de los torneos con mayor exigencia en toda Concacaf. La pasión con la que se disfruta el balompié azteca no hace tan disfrutable el paso de entrenadores por esta liga. Vicente Sánchez vivió su primera experiencia como entrenador dentro de la Liga MX. Pero el uruguayo también sufrió el lado oscuro de esta profesión.

Vicente Sánchez fue “lanzado a los leones” al tomar las riendas de Cruz Azul a principios de 2025. El entrenador sudamericano solo había tenido experiencias previas como asistente técnico y como entrenador de la categoría sub-23 de Cruz Azul.

El estratega “Charrúa” no tuvo un mal paso al mando de “La Máquina”, pero la presión siempre existió y casi lo desbordó cuando traspasó el aspecto deportivo. Las críticas llegaban a sus oídos e incluso a su hogar por temas personales.

“Hubo un momento en que no la pasé bien, ahí estuvo mi familia, hubo momentos muy duros en los que se metieron conmigo como persona, más allá de ser entrenador. Con el trabajo pudimos salir adelante, cumpliendo objetivos y el poder darle un título al ingeniero y a la afición. Recordemos el entorno en que lo agarro (Cruz Azul), era muy difícil, por eso cuando gano la Final contra Vancouver mi desahogo fue llorar, logramos contagiar a la afición“, recordó Sánchez en Fox Sports.

Sin embargo, a pesar del lado amargo de su primera experiencia como entrenador principal, Vicente Sánchez le agradece a la directiva de Cruz Azul por haberle dado la oportunidad de asumir las riendas del banquillo Cementero.

“Voy a estar siempre agradecido porque me dio la oportunidad, luego uno se la ganó como entrenador, pero la oportunidad de dirigir y de poder entrar en la historia de un club gigantesco como es Cruz Azul”, agregó el uruguayo.

Vicente Sánchez en Cruz Azul

Solo 6 meses duró el interinato de Vicente Sánchez al mando de Cruz Azul. Sin embargo, el entrenador uruguayo llegó a dirigir 28 partidos en el banquillo del conjunto Cementero. Sánchez dejó un balance de 18 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas.

Vicente Sánchez se despidió de Cruz Azul con un título en el bolsillo. “La Máquina” ganó la Liga de Campeones de la Concacaf al dejar en el camino a rivales como Seattle Sounders, América, Tigres de la UANL y Vancouver Whitecaps en la final. Las primeras impresiones de Sánchez en el banquillo le dan una buena proyección en su corta carrera como entrenador.

