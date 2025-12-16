¿Antonio Mohamed seguirá con los Diablos Rojos del Toluca?

Antonio Mohamed volvió a la gloria en su carrera y le regresó los títulos a los Diablos Rojos del Toluca. El “Turco” consiguió su bicampeonato dentro de la Liga MX. Luego de esta hazaña se comienza a cuestionar el próximo paso de Mohamed en los banquillos. Francisco Suinaga le ofrece buenas noticias a los aficionados del club.

“Yo lo veo súper contento. Lo dice él, ‘yo también soy no de hacer muy largas mis estadías’, pero ahorita lleva un año, pero dice: ‘es que es un año de ensueño”, dijo Suinaga tras la conquistar el duelo de la final del Apertura 2025.

Luego de conseguir un bicampeonato en un torneo tan complejo como el mexicano, no sería descabellado que Antonio Mohamed decida marcharse por la puerta grande. Sin embargo, el directivo del Toluca aseguró que el “Turco” permanecerá en el equipo e irá por el próximo torneo continental: la Concachampions.

“Sí, por supuesto (se queda) (…) Él tiene muchas ganas de ganar la Concacaf. Va a ser un reto porque de acuerdo al calendario, semifinales de vuelta y final la tendríamos que jugar sin seleccionados. Pero esa es una gran ilusión que tiene él y obviamente también está muy contento en el proyecto, se siente arropado, integrado y apoyado”, agregó.

@clarosports ¡EL ‘TURCO’ SEGUIRÁ EN EL INFIERNO! 🔴🔥 Francisco Suinaga, vicepresidente del Toluca, confirmó EN EXCLUSIVA que Antonio Mohamed se queda al frente del proyecto y recordó aquella anécdota que hoy suena a profecía cumplida: el ‘Turco’ le prometió a Valentín dos títulos y ya entregó cuatro. ¿Hasta dónde puede llegar esta historia? 🏆😮‍💨 Turco Suinaga Toluca LigaMX ElDeporteAquíPasa ♬ sonido original – Claro Sports – Claro Sports

Mohamed cumplió la promesa

Francisco Suinaga recordó una conversación que tuvo Antonio Mohamed con Valentín Diez, dueño del club, a principio de temporada. El estratega argentino le confesó al dirigente si deseo de volver a ser campeón. Meses después, el “Turco” alzó el trofeo en un duelo contra los Tigres de la UANL.

“En ese momento Tony le dijo: ‘Le voy a traer dos títulos, le voy a traer dos campeonatos’. Yo dije: ‘híjole’, y con esa convicción. Hoy ya trajo cuatro en otras copas, pero esperemos que sean más, que no nos detengamos ahí“, recordó.

El “Turco” llegó al banquillo del Toluca en diciembre de 2024. Desde entonces, Antonio Mohamed ha dejado muy buenos registros además de sus dos títulos obtenidos. El entrenador sudamericano ha dirigido 51 desde el banquillo de los Diablos Rojos. Mohamed mantiene un registro de 32 triunfos, 11 empates y 8 derrotas.

