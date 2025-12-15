Turco Mohamed hace historia: Escala en la lista de más ganadores de la Liga MX

Antonio Mohamed hizo historia no solo para el Toluca, sino que también subió un puesto en la jerarquía histórica de los entrenadores más ganadores del fútbol mexicano.

Con este logro, el estratega argentino alcanzó cinco títulos de Liga MX, cifra que lo coloca en una mesa reservada para auténticas leyendas del banquillo.

Mohamed confirmó su reputación como especialista en liguillas y finales. Tras conquistar el Clausura 2025, repitió la hazaña en el Apertura 2025 para darle a Toluca su primer bicampeonato en torneos cortos.

Mohamed se une a legado de grandes entrenadores

Con este nuevo título, Mohamed igualó a entrenadores históricos como Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre, además de superar a su mentor, Enrique Meza, con quien coincidió en los recordados Toros Neza de los años noventa.

El palmarés del argentino es particularmente notable porque ganó con cuatro clubes distintos: Tijuana, América, Monterrey y Toluca. Solo Pumas se le resistió, aunque también los llevó a instancias finales.

Los técnicos más ganadores de la Liga MX

Tras el bicampeonato del Toluca, así queda el ranking histórico de entrenadores con más campeonatos de liga en el futbol mexicano:

Ignacio Trelles – 7 títulos

Marte, Zacatepec, Toluca y Cruz Azul

El máximo ganador de la historia y una figura fundacional del futbol mexicano.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti – 7 títulos

Chivas, Pumas y Tigres

El técnico más exitoso de la era de torneos cortos, con un dominio prolongado en Tigres.

Raúl Cárdenas – 6 títulos

Cruz Azul y América

Arquitecto de una de las etapas más dominantes de La Máquina en los años setenta.

Víctor Manuel Vucetich – 5 títulos

León, Tecos, Pachuca y Monterrey

Conocido como el “Rey Midas” por su capacidad para ganar finales.

Manuel Lapuente – 5 títulos

Puebla, Necaxa y América

Referente táctico y campeón tanto a nivel de clubes como de selección.

Antonio Mohamed – 5 títulos

Tijuana, América, Monterrey y Toluca

El más reciente en sumarse al grupo, con un bicampeonato histórico con los Diablos Rojos.

Enrique Meza – 4 títulos

Toluca y Pachuca

Figura clave en la consolidación de proyectos ganadores a finales de los noventa y principios de los 2000.

