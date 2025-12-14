Toluca es campeón del Apertura 2025 del fútbol mexicano

Tuvieron que pasar 120 minutos y 24 tiros penales para que Toluca se coronara campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Luego de un triunfo de 2-1 en el Estadio Nemesio Diez y un empate en el global de 2-2 por la victoria de Tigres en El Volcán, los Diablos Rojos vencieron 9-8 en penales y por decimosegunda ocasión en su historia ganaron un título de liga.

De esta manera, Toluca se convirtió en bicampeón del fútbol mexicano, al sumar su segunda corona al hilo, tras la que obtuvieron en el Clausura 2025.

La victoria no fue nada sencilla para Toluca, ya que tuvo que venir de atrás y remontar el 2-0 global, ya que desde el minuto 14 Fernando Gorriarán los puso contra la lona al marcar el 0-1 en el Nemesio Diez, el 0-2 global que se convertía en una losa pesada para los locales.

Sin embargo, los escarlatas no cejaron en su empeño de conseguir el título y cerca del final de la primera mitad consiguieron el justo premio a su esfuerzo, ya que después de insistir y poner a prueba en varias ocasiones a Nahuel Guzmán, por fin llegó el descuento con un zurdazo de Helinho, quien con un riflazo sacudió el poste izquierdo y el rebote cayó dentro de la meta resguardada por el cancerbero argentino.

Para la segunda mitad, al minuto 52, el conjunto local encontró el empate con una gran definición de su goleador Paulinho.

Con la serie igualada, Toluca ganó confianza, manejó mejor la pelota y empezó a encontrar espacios ante un rival que ya no podía limitarse a defender.

Sin embargo, Tigres reaccionó, adelantó líneas y buscó el empate con posesiones más largas, pero se encontró con un Toluca sólido, intenso en la marca y decidido a no ceder terreno. Cada recuperación era celebrada como un gol por una afición que empujó hasta el último minuto.

La recta final fue de tensión absoluta. Tigres intentó con centros, disparos lejanos y jugadas a balón parado, pero Toluca supo resistir con orden y corazón.

En la segunda mitad del complemento ingresó Alexis Vega a la cancha, en lo que fue el regreso tras su lesión, llevándose una gran ovación por parte de la gente que se encontraba en el estadio.

En tiempo de compenación llegó una mala noticia para Toluca, ya que su jugador estelar Paulinho tuvo que salir del campo por lesión.

Para los tiempos extra Toluca buscó resistir ya sin su punta de lanza en el centro de la ofensiva. Tigres dominó y llegó con peligro, pero cerca del final del segundo tiempo extra, Toluca fue el equipo que agobió al rival ya con sus últimas fuerzas; sin embargo, el marcador no se movió y todo tuvo que decidirse desde los 11 pasos.

La dramática tanda de penales

Con el marcador global igualado y la afición al borde del infarto, Toluca y Tigres se plantaron frente al arco para definir al nuevo campeón del fútbol mexicano. Para ese momento los aficionados aún no sabíamos que la tanda sería una de las más emocionantes de los últimos tiempos en la Liga MX.

La definición desde los once pasos comenzó con Tigres al frente, pero Nicolás Ibáñez desperdició el primer cobro al enviar el balón por encima del arco. Toluca no dejó pasar la oportunidad y Alexis Vega convirtió con seguridad. Enseguida, Fernando Gorriarán ejecutó para los felinos y estuvo cerca de errar, ya que García alcanzó a rozar la pelota, aunque terminó en gol. Isaías Simón respondió para los Diablos y anotó, colocando el 2-1 momentáneo.

Ozziel Herrera cumplió para Tigres y mantuvo la pelea, pero Toluca dejó escapar una oportunidad cuando Pereira voló su disparo. Uriel Antuna tomó el balón y acertó para devolver la ventaja a los regiomontanos. Más adelante, Jesús Gallardo cobró con precisión, mientras que Ángel Correa, campeón del mundo, respondió sin complicaciones para Toluca.

La tanda continuó con anotaciones de Franco Romero y Juan Pablo Vigón, ambos certeros. Oswaldo Virgen asumió la responsabilidad para Toluca y no falló, manteniendo la presión. Sánchez Purata convirtió su penal para Tigres y Arce hizo lo propio por los escarlatas, dejando la serie igualada 6-6.

La muerte súbita siguió con el gol de Garza, respondido por Méndez para el empate a siete. Javier Aquino volvió a adelantar a Tigres, pero Barbosa respondió con un cobro efectivo. Joaquim tuvo en sus pies la posibilidad de definir, pero erró su disparo. Sin embargo, Juan Pablo Domínguez tampoco pudo concretar para Toluca, por lo que la tanda se mantuvo igualada 8-8 y el suspenso continuó.

Llegó el turno de los arqueros y ambos fallaron, primero disparó Guzmán, pero García alcanzó a detener el balón con su pie; inmediatamente después, sucedió lo mismo, pero a la inversa, es decir, Guzmán detuvo con su pie el cobro de García.

Finalmente llegaron los cobros 23 y 24, los decisivos, ya que Ángel Correa, quien había anotado en su primera oportunidad, desperdició la segunda y falló, dejando el campeonato en charola de plata para Alexis Vega, quien no perdonó y selló el título.

Toluca cerró así un torneo memorable y confirmó su grandeza con un campeonato forjado en casa, con autoridad y personalidad. Tigres, digno finalista, se quedó a un paso de la gloria en una serie intensa que se definió por detalles. La Liga MX tiene campeón, y el trono volvió a pintarse de rojo.

