Alexis Vega arriesgaría su salud para jugar la final contra los Tigres

Alexis Vega, delantero y figura de los Diablos Rojos del Toluca, podría estar dispuesto a arriesgar su salud para poder jugar algunos minutos contra los Tigres de la UANL, según publicó el periódico Récord que planteó la opción de infiltrarse para evitar que su malestar muscular no es impedimento para jugar.

El cuerpo técnico de los Diablos Rojos encabezado por el argentino Antonio Mohamed manejó la opción de poder utilizar al mediocampista de la selección de México, pero destacó que si no está al cien por ciento del desgarre que lo alejó de la actividad en la liguilla, no será tomado en cuenta por más calidad que tenga el jugador.

Infiltrar a Alexis Vega, el dilema de Toluca para la Final de Vuelta vía @mediotiempo https://t.co/YJgKqmCrPu — PACO ARREDONDO (@Paco_Arredondo_) December 13, 2025

Vega se ha visto afectado por varias lesiones en los últimos 40 días, agravándose de sus dolencias debido a que la rehabilitación supuestamente fue muy rígida que le provocó molestias musculares que retrasaron su reaparición en el terreno de juego y ser alguien útil en el cuadro de los escarlatas.

Fuentes allegadas a Alexis Vega y al cuerpo técnico de los Diablos Rojos, manejaron la opción de utilizar el método de infiltración para que el delantero pudiera aparecer en la alineación del Toluca y ayude a recuperar la desventaja de un gol con el cual llegarán al duelo de este domingo al estadio Nemesio Diez.

Casi seis semanas de inactividad

Hasta el momento, Alexis Vega tiene aproximadamente siete semanas de inactividad después de la lesión que sufrió en la jornada 15 en el empate contra el Pachuca 2-2 y donde salió en el minuto 74 relevado por Robert Morales.

A partir de ese momento se perdió los partidos contra el Atlas y contra el América, sumando solo 13 encuentros en el campeonato con 927 minutos y cuatro goles, por lo cual sin duda su aporte sería importante, pero se ve complicado que este presente en la cancha si no está en plenitud de facultades.

Vega por supuesto quisiera estar presente en la gran final, pero en vísperas de la gran final se hace muy complicado que pueda aparecer en la alineación escarlata por más el peso específico que represente y más ahora que tampoco podrán contar con el paraguayo Robert Morales.

Finalmente, se asegura que Alexis Vega alzó la mano ante el cuerpo técnico para poder ser tomado en cuenta, pero todo dependerá de las condiciones en que se encuentre una de las figuras principales de los Diablos Rojos en el partido más importante del año.

