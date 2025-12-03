La lesión de Alexis Vega le habría costado el trabajo a tres terapeutas en el Toluca

La lesión de Alexis Vega se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico del Toluca, pues en el momento que todo mundo esperaba que pudiera ser tomado en cuenta para el duelo de ida contra Monterrey, ahora se duda que esté listo para el juego de vuelta el fin de semana.

Por esa razón, la directiva del equipo escarlata acudió a decisiones muy drásticas que provocaron el supuesto despido de tres terapeutas del primer equipo, pues en el esfuerzo por ponerlo a punto de las molestias musculares, resultó con complicaciones en los tendones que lo dejaron fuera para el juego de este miércoles contra el Monterrey e inclusive para el del próximo sábado también está a punto de ser descartados.

¡TRES DOCTORES DESPEDIDOS POR NUEVA LESIÓN DE VEGA! 😰👹



La situación en Toluca preocupa por la situación de Alexis Vega y es que de acuerdo con información de nuestro columnista, @Paco_Arredondo_, el '9' de los 'Diablos' ahora presenta problemas en los tendones, lo que lo deja… pic.twitter.com/e5V2Ej1Rit — MedioTiempo (@mediotiempo) December 2, 2025

De acuerdo a información en el portal de mediotiempo, Vega ya estaba listo para ser tomado en cuenta para el duelo contra FC Juárez en los cuartos de final, pero de pronto Vega sintió molestias en los tendones generadas por el esfuerzo de solucionar las complicaciones musculares.

Toluca venció 2-1 en esta llave eliminatoria a FC Juárez, donde no pudo participar el mediocampista, pero todo estaba listo para que apareciera en el once titular contra los Rayados que eliminaron al América, pero la noticia desagradable es que no está listo para estos encuentros por una tendinitis.

Alexis Vega sufrió la tercera lesión de la temporada, después de que en la fecha 1 se lesionó en la rodilla, después en la fecha 15 contra Pachuca sufrió un desgarre y que ahora se le ha complicado con la tendinitis que le costó el trabajo a los asistentes del cuerpo técnico de los escarlatas.

La directiva del Toluca, al supervisar el estado del jugador comprobó que el estado clínico se había complicado, por lo cual decidió despedir a los terapeutas bajo este argumento, cuando a Alexis Vega se le ha visto en redes sociales sin guardar el reposo que tendría que tener un jugador profesional como las gráficas en el festejo de su reciente cumpleaños.

Parece algo mínimo o una exageración, pero en el rendimiento y recuperación de un atleta de alto rendimiento no permite esta clase de distracciones como la gran fiesta de su cumpleaños donde se le vio muy recuperado al mediocampista y después resultó con problemas en los tendones.

La versión del despido de los terapeutas también fue manejada por David Faitelson y Marco Cancino en el programa Línea de 4 y después ratificada en mediotiempo, provocadas por esta complicación en el cual existen muchas dudas y aspectos que no se analizaron a fondo para la decisión de despedir al personal.

¡No pues GPI! 😅



Alexis Vega no dejó pasar la oportunidad y celebró su cumpleaños 28 a lo grande. 🥳🎂



¡Por muchos más, crack! 🎁 pic.twitter.com/Zc7lEX4pOB — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 26, 2025

Toluca espera que la contratación de nuevo personal de apoyo físico pueda ayudar a que Alexis Vega este de regreso lo más pronto posible en el cuadro titular del equipo escarlata, sobre todo si superan el escollo que representarán los Rayados de Monterrey.

Seguir leyendo:

– Alexis Vega genera dudas en el Toluca por su estado de salud

– Toluca y la selección de México se quedan sin Alexis Vega

-Responsabilizan al “Turco” Mohamed de la lesión de Alexis Vega





