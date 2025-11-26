Alexis Vega genera dudas en el Toluca por su estado de salud

Cuando se pensaba que Alexis Vega estaba listo para reaparecer con el Toluca e inclusive el técnico Antonio Mohamed anunció que estaba recuperado, el hecho de no viajar a Ciudad Juárez para enfrentar a FC Juárez en el duelo de ida abrió serias dudas respecto a su verdadero estado de salud.

Vega no fue incluido en la lista de viajeros a la ciudad fronteriza y debido a que se perdió las dos últimas fechas del torneo regular, las versiones aseguran que la condición del mediocampista es más delicada de lo que parece y en ese sentido también existe riesgo de que no aparezca en el duelo de vuelta el próximo sábado.

Mohamed declaró hace 48 horas en entrevista para la cadena Claro Sport que Vega estaba completamente recuperado y que había sido integrado al trabajo del grupo completo, pero conforme avanzaron las horas el servicio médico del Toluca decidió llevar las cosas con más calma para evitar una recaída y de esta forma se determinó no incluirlo entre los jugadores que viajaron a Ciudad Juárez.

Vega se perderá de esta forma su tercer partido consecutivo, pero existen muchos factores que indican que sería tomado en cuenta para el compromiso de vuelta el próximo sábado, en una incorporación importante para el esquema táctico del entrenador Mohamed.

Toluca no ha extrañado a su capitán

Frente al funcionamiento de los Diablos Rojos, la ausencia de Alexis Vega no ha sido impedimento para que los Diablos Rojos se vieran afectados, inclusive en los cuatro partidos donde no estuvo presente el cuadro escarlata los resultados fueron favorables con dos victorias y dos empates.

Los compañeros de Vega como el caso de Marcel Ruiz valoraron el peso específico del volante ofensivo, pero al mismo tiempo destacó que la fuerza del Toluca se basa en lo colectivo y no en un solo jugador: “. “Alexis es un jugador importante. El equipo está preparado si está o no está, entonces creo que haremos un buen papel”.

Vega no estuvo presente en la victoria sobre FC Juárez 0-2 en la jornada cuatro y sobre América 2-0 en la fecha 17, así como en los empates contra Pumas 1-1 en la jornada cinco y contra Atlas 0-0 en la dieciséis.

En las próximas 48 horas se determinará si Alexis Vega puede reaparecer con el Toluca en los cuartos de final o el servicio médico de los Diablos Rojos prefiere guardarlo para las semifinales en caso de que avancen en la liguilla.

