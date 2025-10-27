Alexis Vega se perderá las 2 últimas fechas de Liga MX por lesión

Alexis Vega, estrella del Toluca, se perderá las últimas dos fechas del Torneo Apertura de la Liga MX debido a una lesión muscular, aunque esperan tenerlo listo para la Liguilla.

De acuerdo a Antonio Mohamed, Vega estaba jugando resentido tras una molestia en el partido contra Tijuana. Pero en el partido contra Pachuca tuvo que ser sustituido en el carro de asistencia.

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lesionado de la rodilla, sacó líquido y, para proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla”, dijo Mohamed.

El técnico de los Diablos Rojos no quiso poner excusas sobre la cancha sintética y afirmó que el equipo debe adaptarse.

“Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto. Y con respecto a la cancha, no voy a dar una opinión, obviamente, que el equipo sintió el cansancio hoy, pero bueno, es el torneo y hay que adaptarse, no hay que poner ningún tipo de excusa”, declaró el técnico.

¿Qué partidos se perderá Alexis Vega con Toluca?

El futbolista mexicano no estará en las últimas dos fechas contra Atlas, en el Estadio Jalisco, y contra el América, en el Nemesio Diez.

Toluca aseguró la clasificación directa a Liguilla por lo que Alexis Vega tendrá más de un mes de recuperación, sumado a la fecha FIFA de noviembre.

El ecuatoriano Enner Valencia convirtió dos goles este domingo para darle al Pachuca un empate 2-2 con el campeón Toluca, que se mantuvo como líder del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el cierre de la decimoquinta jornada del campeonato, los Tuzos, que jugaron 24 minutos con un hombre menos por la expulsión de Alan Bautista, fueron de menos a más y detuvieron a los Diablos.

