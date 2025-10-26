El Barcelona se salva de ser goleado por el Real Madrid en el Clásico de este domingo

El Real Madrid, liderado por Kylian Mbappé, brillante e intenso en el primer tiempo, defensivo en el segundo, cambió la tendencia del Clásico, con un triunfo 2-1 que corta el dominio del Barcelona, asienta en el liderato al equipo de Xabi Alonso y aumenta a cinco puntos la distancia en el pulso por LaLiga.

A Xabi ya no le perseguirá el estigma de los días grandes. Ganador de un Clásico trepidante que cambia la tendencia reciente de un duelo grandioso. Un Real Madrid comprometido y hambriento aumentó los problemas defensivos del Barcelona, superado siempre tras pérdida en el primer tiempo, sin presión al pasador y con una zaga adelantada. Con el añadido de tener en frente al jugador más inspirado del planeta: Mbappé.

No hay un partido en el mundo que reúna más estrellas que un Clásico. Un duelo que deja vencedores, encabezados por Mbappé, incansable en la búsqueda de más goles que ensanchen el mejor momento de su carrera. Seguido por Jude Bellingham, de vuelta a un papel de protagonista principal, y por Vinícius, eléctrico, generador de acciones que provocan la duda en el rival, brillante hasta enterrar su partido con su polémica salida del campo al ser sustituido.

A Vinicius no le gustó que lo sacarán del partido y se fue directo al vestidor pic.twitter.com/Xb7gsgecr7 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 26, 2025

El Barcelona no logró igualar su mejor racha de triunfos consecutivos en un Clásico. Se quedó en cuatro, principalmente por una primera parte discreta, con bajas que acusó Hansi Flick y sin Lamine Yamal en plenitud. Se reencontraba con Álvaro Carreras, que lo frenó en el pasado, y con un Bernabéu encendido tras sus declaraciones.

Motivado, con ganas de acaparar los focos, buscó la escuadra la primera vez que rondó el área rival. Sin éxito. Perdió duelos ante su marcador y no ejerció el papel de futbolista diferencial que decide grandes citas.

Desde donde el Barcelona gana sus partidos —el centro del campo— comenzó a perder el Clásico. Caminó por el alambre desde el arranque. Al segundo minuto Vinícius caía dentro del área y el colegiado señalaba penalti. El VAR corrigió la decisión al interpretar que el pie del barcelonista no impedía el golpeo. La falta era al revés.

No era el único freno al ímpetu madridista. A los doce minutos también se anulaba el primer gol de Mbappé, por milímetros, en uno de esos fueras de juego tecnológicos. La presión de Güler sobre Fermín había dejado el primer balón a Kylian, que lo rompió sin pensarlo para sorpresa de Szczesny.

El Real Madrid debía imponerse al factor psicológico, y lo hizo desde un retoque táctico de Xabi Alonso: mantuvo a Güler en la construcción y situó a Bellingham en la derecha, con un 4-4-2 y Camavinga junto a Tchouaméni para morder en la zona donde el Barcelona crea su fútbol.

Y fue Bellingham quien diseñó el primer tanto. Negó el pase al desmarque de Camavinga porque tenía en mente el movimiento de Mbappé a la espalda de Cubarsí. Giró, lanzó el pase y cuando reaccionó el central, Kylian ya había superado por bajo a Szczesny.

Kylian Mbappé abrió el marcador en el Santiago Bernabéu ⚽️ pic.twitter.com/Rnj4S63cMt — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 26, 2025

Fueron los momentos de mayor superioridad madridista. Pero el Madrid dejó con vida a un Barcelona desfigurado. Otra acción de Bellingham, un disparo de Valverde —inconmensurable—, y las intervenciones de Szczesny ante Mbappé y Huijsen mantuvieron el 1-0.

El Barcelona no encontraba la manera de levantarse, de adueñarse del balón y rebajar la intensidad del rival. Entre pérdidas de Lamine Yamal, avisó que cualquier error sería castigado. Así apareció Ferran Torres, con el primer disparo a puerta que Courtois detuvo.

Ese paso al frente azulgrana conllevaba riesgos ante el contragolpe letal del Madrid. Así castigaba de nuevo Mbappé, generoso con Vinícius, que se topó con Szczesny, y un nuevo intento de Bellingham mantenía el suspenso. Todo hacía pensar en un resultado corto cuando llegó lo inesperado: un error de Güler en la salida de balón permitió a Fermín empatar al 38’.

El estilo de Fermin para poner el empate. pic.twitter.com/odrYQ3QYYE — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 26, 2025

El golpe no descompuso al Madrid. Al contrario. Antes del descanso, una acción individual de Vinícius culminó en un centro al segundo palo que Militao dejó servido para Bellingham, quien firmó el 2-1 al 43’.

Bellingham le regresó la ventaja al Madrid 🫲🫱 pic.twitter.com/DppRKxIog7 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 26, 2025

Instantes después hubo otro gol anulado a Mbappé tras un show de regates de Vinícius. El Bernabéu lo celebró igual. Pero el segundo tiempo cambió el guion: el Barça adelantó líneas y el Madrid defendió su ventaja con más oficio que aire.

A los 52 minutos, el VAR intervino otra vez por mano de Eric García en el área. Penalti. Era el momento de cerrar el Clásico… pero Mbappé falló: Szczesny adivinó el disparo y mantuvo vivo al Barcelona.

¡Szczesny le atajó el penal a Mbappé! 🧤. pic.twitter.com/Q0oVOvLJ0o — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 26, 2025

Xabi Alonso decidió entonces replegar líneas. Dio entrada a Rodrygo y Carvajal para fortalecer la defensa. El Barça tuvo sus opciones: Fermín pecó de egoísmo ante Courtois, mientras Koundé y Lamine Yamal desperdiciaron oportunidades claras.

El Madrid tampoco aprovechó sus contragolpes para sentenciar, con otro gol anulado a Bellingham y carreras sin éxito de Mbappé. El final se ensució con un conato de bronca entre jugadores, en el cierre de un Clásico de alta tensión.

*Con información de EFE.

