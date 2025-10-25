Xabi Alonso ignora declaraciones de Lamine Yamal contra Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, decidió no entrar en polémicas y evitó responder a las declaraciones de Lamine Yamal, quien recientemente comentó en un entorno de la Kings League que “roban y se quejan”, en alusión al conjunto blanco.

El entrenador madridista prefirió centrarse completamente en el aspecto deportivo y en la preparación del clásico ante el FC Barcelona.

“No voy a entrar yo, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo”, afirmó Alonso durante su rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid.

Alonso fue cuestionado hasta en tres ocasiones sobre las palabras del joven jugador azulgrana, pero el técnico mantuvo su postura firme, enfocándose únicamente en el próximo compromiso liguero.

“Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes para nosotros, para poder jugar bien y disfrutarlo. Eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana”, añadió el técnico tolosarra.

El entrenador del Real Madrid ha insistido en que su prioridad es la preparación táctica del equipo y no las provocaciones externas, dejando claro que la atención debe estar en el terreno de juego.

Este vídeo de Lamine Yamal debe de estar en bucle en Valdebebas. Desde mañana a primera hora. Que lo primero que vean los jugadores sea a este tipo menospreciando al Real Madrid. Toca ponerlo en su sitio.

pic.twitter.com/c53jlguaFY — Alexis Rodríguez (@Alexis_RH_) October 23, 2025

Un clásico “muy especial” para el Real Madrid

De cara al enfrentamiento ante el Barcelona, Xabi Alonso reconoció que el clásico está “marcado en rojo” en el calendario del equipo.

“Está claro que un clásico es especial, lo ha sido durante muchos años. Es el primero de esta temporada y el primero para este nuevo proyecto. Necesitamos que el estadio tenga la energía de los partidos grandes, que vibre, que nos empuje porque habrá momentos para todo”, señaló.

Fiel a su estilo sereno y analítico, Alonso insistió en que no piensa en consecuencias ni polémicas extradeportivas, incluso tras las derrotas recientes del Madrid ante el PSG y el Atlético de Madrid.

“Lo que yo tengo en la cabeza es que va a ser un partido muy intenso y muy disputado. Habrá momentos para todo y tenemos que estar preparados, competir al máximo nivel y tener la energía necesaria para jugar un partido top”, concluyó.

