Guillermo Ochoa recibe el visto bueno para ir al Mundial como tercer arquero

El arco de la selección mexicana sigue navegando por mares de incertidumbre. Uno de los temas que ha arrojado más opiniones contrapuestas ha sido la convocatoria de Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo de 2026. El analista Pepe del Bosque considera que “Memo” tiene que estar en el Mundial.

El guardameta de 40 años no pasa por su mejor momento. A pesar de que “Memo” se mantiene en Europa para entrar en el universo de El Tri, su rendimiento no es el mejor. En una entrevista con el Re-Portero, Pepe del Bosque valoró el aporte desde la faceta mental que Ochoa podría entregarle a la plantilla.

“Lo tengo muy claro, el tercer portero tiene que ser Francisco Guillermo Ochoa. Por toda la experiencia que tiene. En el fútbol, no solamente es la cuestión futbolística, sino también el tema mental, emocional, anímico y para todo el grupo de jugadores que integran esta selección, que vaya Memo es algo muy importante“, dijo el analista.

Guillermo Ochoa podría ser un equilibrio entre una selección llena de jóvenes, futbolistas naturalizados y otros jugadores que solo tienen en su recuerdo el fracaso de Qatar 2022. El exarquero de las Águilas del América podría asumir un rol de liderazgo dentro del vestuario después de haber estado convocado en cinco Mundiales.

De hecho, “Memo” podría ayudar a sus “rivales” en el arco desde su experiencia. El guardameta de 40 años y Raúl Jiménez serían los jugadores de mayor rodaje de la convocatoria. Ambos pueden influir en la inexperiencias de piezas como Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que podría estar en la lista final de Javier Aguirre.

“Yo creo que Ochoa tiene que ser una guía espiritual y anímico. Y, además, tiene que ser la guía para [Luis] Malagón y el [Raúl] Tala Rangel“, concluyó el analista.

Guillermo Ochoa en Chipre

En septiembre de 2025 Guillermo Ochoa firmó con el AEL Limassol, club de la primera división del fútbol de Chipre. Es una nueva oportunidad para “Memo” de montarse en la lista de Javier Aguirre.

Hasta ahora, “Memo” ha disputado 4 partidos en el arco del AEL Limassol. En ninguno de esos encuentros Guillermo Ochoa ha dejado su portería imbatida. El exarquero del América ha recibido 12 goles en esa cantidad de encuentros. A pesar de estos números, el mexicano ha recibido la confianza de su club, incluso siendo el capitán de los últimos dos encuentros.

Guillermo Ochoa 🇲🇽 jugó 90’ en la derrota de AEL Limassol ante Aris de 4-0 en la Primera División de Chipre 🇨🇾.



AEL suma 7 pts luego de siete fechas y se coloca en la 10° posición.📉



‘Memo’ ha recibido 12 anotaciones en sus primeros cuatro encuentros. pic.twitter.com/ft1KasnHkZ — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 20, 2025

