Cuestionan el profesionalismo de Guillermo Ochoa por querer ir al Mundial

Guillermo Ochoa sigue luchando en su carrera con el objetivo de llegar con un buen nivel al Mundial de 2026. Este deseo ha dividido a las personalidades del deporte. Luis Hernández considera que “Memo” no debe ser convocado solo por el aspecto histórico.

“Memo” firmó recientemente con el AEL Limassol de la primera división del fútbol de Chipre. El plan de Guillermo Ochoa es mantener un buen nivel para ser tomado en cuenta en la convocatoria de la Copa del Mundo de 2026.

Guillermo Ochoa ha estado en las convocatorias de la selección mexicana en los últimos cinco mundiales. “Memo” ha sido convocado por el conjunto azteca desde el Mundial de Alemania 2006. Ochoa quiere convertirse, junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en los únicos tres jugadores que han estado presentes en seis Copas del Mundo. Pero el “Matador” Hernández está de lado de la meritocracia.

“Si Memo fue profesional, hoy en día ya no lo es, porque le gana más el sentimiento personal de hacer una marca que darle la oportunidad a otro arquero más joven”, dijo Luis Hernández en una entrevista con El Universal.

El “Matador” Hernández explicó que no tiene nada en contra de Guillermo Ochoa. El exfutbolista considera que “Memo” debe darle oportunidad a los jóvenes talentos del arco mexicano. A su juicio, la marca personal de Ochoa no debería estar por encima de la meritocracia deportiva.

“Memo fue un gran arquero, defendió muy bien a nuestro país, pero su tiempo ya pasó. Sería una falta de respeto al futbol mexicano que una marca esté por encima del proyecto deportivo”, agregó.

Guillermo Ochoa en Mundiales

Desde el Mundial de Alemania 2006, Guillermo Ochoa ha visto, al menos desde el banquillo, el desarrollo de su selección en las Copas del Mundo. En los primeros dos Mundiales “Memo” no vio acción, pero esto cambió desde Brasil 2014.

Guillermo Ochoa debutó contra Camerún en un partido que México ganó 1-0. Desde aquel encuentro, “Memo” ha defendido el arco mexicano en 11 partidos consecutivos de Mundiales. Ochoa ha recibido 12 goles y ha mantenido su portería imbatida en 4 partidos.

Sigue leyendo:

– Jaime Lozano no quedó a gusto con su salida de la selección mexicana

– “Muy dolidos”: DT de México sub-20 compartió sus sensaciones tras la derrota de 2-0 contra Argentina

– Argentina olvida su grandeza y se burla de la Sub 20 de México con música del Chavo del ocho

– México con ocho caras nuevas vs. Colombia y Ecuador y con la ausencia de Memo Ochoa