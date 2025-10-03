México con ocho caras nuevas vs. Colombia y Ecuador y con la ausencia de Memo Ochoa

Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, Luis Romo, Erick Sánchez, Ramón Juárez, Alexis Gutiérrez, César Huerta y Julián Quiñones, se convirtieron en las novedades de la selección de México para los duelos contra Colombia el día 11 y Ecuador el 14 del presente mes, correspondientes a la fecha FIFA de octubre.

Frente a las novedades, también sobresale la ausencia del portero cinco veces mundialista Guillermo Ochoa, que no obstante haber conseguido equipo en la Liga de Chipre, el técnico Javier Aguirre decidió prescindir de los servicios del guardameta internacional, así como de Raúl Jiménez, Rodrigo Huescas y Roberto Alvarado por lesiones.

¡A brillar, Incondicionales! 🤩🇲🇽



La convocatoria de Javier Aguirre está lista para enfrentar a Colombia y Ecuador. 🇨🇴🇪🇨



¡Nos vemos, Dallas! ¡Nos vemos, Guadalajara! 🙏



Más ✍️: https://t.co/KvXHTUVfCq#PorMéxicoTodo

*Publicidad para México* pic.twitter.com/bihspSysNm — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2025

Sin duda la lista dada a conocer por Javier Aguirre, más allá de las lesiones de Raúl Jiménez con el Fulham y de Rodrigo Huescas que parece se perdió el Mundial 2026 por una grave lesión en los meniscos de su rodilla izquierda.

Al final de cuentas, la lista contempla el regreso de Carlos Acevedo de Santos Laguna, que estuvo ausente primero por una lesión y después porque su equipo registró una baja productividad y eso le costó no ser tomado en cuenta.

Mientras tanto, regresan al equipo nacional Kevin Álvarez, Julián Quiñones, César Huerta, Luis Romo, Erick Sánchez, César Huerta, Alexis Rodríguez y Ramón Juárez, que de una u otra forma habían formado parte del cuadro nacional.

Shine bright, Incondicionales! 🤩



🇲🇽 Javier Aguirre's roster to face Colombia and Ecuador is ready. 🇨🇴🇪🇨



See you, Dallas! See you, Guadalajara! 🙏 #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/XhWNaak3PF — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) October 3, 2025

De esta forma, la lista completa del cuadro nacional se conforma con: Porteros: Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo: Defensas: Jorge Sánchez, Mateo Chávez, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, César Vázquez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Mediocampistas: Alexis Gutiérrez, Erick Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo y Erick Sánchez: Delanteros: Germán Berterame, Santiago Giménez, César Huerta, Diego Lainez, Hirving Lozano, Julián Quiñones y Alexis Vega.

Una gran oportunidad para varios seleccionados

La fecha FIFA contra Colombia y Ecuador es la oportunidad para que jugadores como Santiago Giménez, César Huerta y Mateo Chávez para aprovechar la oportunidad de poder reafirmar su presencia en la lista mundialista.

Seguir leyendo: