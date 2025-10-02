¿Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Piojo Alvarado, ausentes con México vs. Colombia y Ecuador?

De acuerdo a múltiples reportes, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Roberto “Piojo” Alvarado, encabezarían la lista de bajas de la selección de México para la fecha FIFA del presente mes de octubre, donde enfrentarán el sábado 11 de octubre a Colombia y el martes 14 a Ecuador.

Estos jugadores también se unirán a Rodrigo Huescas, quien a mitad de semana se lesionó de una rodilla y todo indica que se perderá la justa mundialista de junio próximo en virtud de la larga convalecencia que tendrá que realizar para volver en las mejores condiciones al terreno de juego y de acuerdo a los tiempos luce complicado que encuentre un sitio en la lista mundialista de Javier Aguirre.

BAJAS SENSIBLES PARA EL TRI⚠️🇲🇽



Raúl Jiménez y Edson Álvarez lideran la lista de los que NO serían convocados para la próxima fecha FIFA con la Selección Mexicana.



👉Podrían haber haber algunas sorpresas para los próximos encuentros de México 🧵(1/7) pic.twitter.com/rtc6G1bzj3 — Claro Sports (@ClaroSports) October 3, 2025

Estos jugadores serían las principales ausencias en la lista de jugadores que se dará a conocer este viernes para que los jugadores se concentren en el Centro de Alto Rendimiento y de ahí se trasladen a Arlington, Texas, donde enfrentarán a Colombia en el estadio AT&T, sede de los Cowboys de Dallas de la National Football League.

Por qué no serán convocados Jiménez, Edson y el Piojo

Las ausencias de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Roberto “Piojo” Alvarado se deben principalmente a cuestión de lesiones, ya que en el caso de Edson Álvarez apenas se recuperó de la lesión que sufrió con la propia selección de México en la pasada fecha FIFA en el duelo del 6 de septiembre contra Japón y que apenas le permitió regresar a jugar con el Fenerbahce de Turquía.

Mientras que con Raúl Jiménez salió tocado en el último juego del Fulham y no está en su mejor estado físico, por lo cual existe la sugerencia del cuerpo médico del equipo inglés de no ser tomado en cuenta para el compromiso con su selección en la fecha FIFA de este mes de octubre.

Por su parte, Roberto Alvarado está recuperándose de una lesión en el tobillo que sufrió en el pasado clásico contra el América y aunque fue dado de alta, todavía no está listo para ver acción completamente, por lo cual será una de las ausencias del cuadro nacional.

Las otras versiones

Por lo que toca a jugadores como Guillermo Ochoa, podría ser una de las novedades de la lista de Javier Aguirre después que regresó a la actividad en la Liga de Chipre y por el otro lado se manejó extraoficialmente que Raúl “Tala” Rangel no sería convocado y en su lugar le darían oportunidad a Carlos Acevedo.

¿Quiénes se deben sumar a la lista de @miseleccionmx y quiénes se bajan? 🔍🇲🇽



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/qAYHJYznlo — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 3, 2025

Otras novedades en la lista serían Jorge Ruvalcaba de Pumas, Armando González de Chivas y Ozziel Herrera de los Tigres de la UANL, Julián Quiñones del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, César Huerta del Anderlechet, Israel Reyes, Erick Sánchez y Ramón Juárez del América, pero el misterio se revelará este viernes con la lista oficial.

Seguir leyendo:

– Raúl Jiménez le anota al Dibu Martínez y llega a 60 tantos en Premier League, pero enciende las alarmas

– César Montes y Edson Álvarez, bajas de México vs. Corea del Sur

– Las Chivas son de nuevo la base de las selecciones de México





