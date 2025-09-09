César Montes y Edson Álvarez, bajas de México vs. Corea del Sur

La selección de México tendrá que hacer frente este martes por la noche a Corea del Sur con las bajas de los titulares César Montes y Edson Álvarez. El defensa debido a que fue suspendido por la expulsión contra Japón y el mediocampista por un desgarre muscular que lo tendrá inactivo los próximos quince días.

Así que si el cuadro azteca aspira a mostrar otra cara después de la preocupante actuación que tuvieron el sábado pasado contra Japón, lo tendrá que hacer sin la presencia de dos de sus jugadores claves en su once titular.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨CÉSAR MONTES, SUSPENDIDO🚨



Hace unos momentos la FMF fue notificada de que César Montes no podrá jugar hoy vs República de Corea 🇰🇷 por la expulsión que recibió ante Japón 🇯🇵 !!!



Un juego de suspensión…lo increíble es que hasta hoy se enteraron en el Tri🤷🏻‍♂️… — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 9, 2025

Montes fue expulsado en los minutos finales del duelo de preparación contra un veloz cuadro nipón y donde el zaguero del Lokomotiv de Rusia tuvo que cometer la falta como último nombre para recibir la tarjeta roja.

En un principio se pensaba qué Montes podría ser tomado en cuenta contra los coreanos por ser el partido de preparación, pero la nueva normativa de FIFA indica que esta clase de juegos que están dentro del calendario oficial de partidos de preparación de este organismo adquieren todas las obligaciones y responsabilidades de un juego oficial.

Frente a esto se generó confusión sobre la tarjeta roja del llamado cachorro debido a que antes los futbolistas expulsados en partidos amistosos no recibían ningún tipo de sanción, pero ahora todo ha cambiado y la sanción se cumplirá contra los asiáticos.

Por esa razón, Montes ya no fue considerado para este encuentro en Nashville, por lo cual, el cuerpo técnico del Tricolor deberá hacer ajustes en su cuadro bajo para enfrentar a los veloces y peligrosos sudcoreanos.

Edson Álvarez fuera quince días



Por lo que corresponde a Edson Álvarez, el zaguero del Fenerbahçe de Turquía también quedó descartado debido a una lesión muscular, cuyo reporte oficial fue dado a conocer este martes por el servicio médico del cuadro nacional.

Edson Álvarez es baja de nuestra Selección para el partido ante Corea del Sur.



El mediocampista tiene una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo a su evolución.… pic.twitter.com/7CVJFJjZwr — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 9, 2025

De acuerdo al boletín de prensa publicado en redes sociales, la lesión del examericanista no es grave: “El mediocampista tiene una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo a su evolución”.

El problema para Álvarez radica en que la lesión retrasará la adaptación a su nuevo equipo, pero sobre todo convencer al técnico italo-alemán Domenico Tedesco que tomó las riendas del cuadro turco después dela despido del portugués José Mourinho.

