Cuauhtémoc Blanco le mandó un consejo a los futbolistas de El Tri

La selección mexicana sigue afinando detalles de cara al Mundial de 2026. El Tri será uno de los locales en esta Copa del Mundo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Cuauhtémoc Blanco cree que este es un factor que no puede ser desperdiciado.

Cuauhtémoc Blanco considera que Javier Aguirre y sus dirigidos están ante una gran oportunidad de dejar a un lado los fantasmas y poder dar un golpe sobre la mesa en una Copa del Mundo. El Tri viene de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y los octavos de final siempre han sido su mayor obstáculo.

“Yo creo que lo que tú dices, David, tienen una gran oportunidad. Estamos aquí en mi país. Yo me tiraba hasta de cabeza, cabr*n, pero me tiraba de cabeza, pero en dos minutos… tienen una gran oportunidad“, dijo el exfutbolista azteca.

Históricamente, México ha sabido aprovechar su localía. Las dos mejores participaciones de El Tri en Mundiales han sido en tierras mexicanas. En la Copa del Mundo de 1970, la selección azteca llegó hasta cuartos de final después de pasar la primera fase sin perder ningún partido. México perdió ante Italia.

En el Mundial de 1986, El Tri también superó de forma invicta la fase de grupos (2-1 contra Bélgica, 1-1 contra Paraguay y 1-0 frente a Irak). En los octavos de final derrotaron 2-0 a Bulgaria, pero en los cuartos cayeron nuevamente, pero aquella vez ante Alemania Federal (1-4 en penales).

Cambiar la agresividad de México

Cuauhtémoc Blanco considera que uno de los puntos que deben mejor los futbolistas mexicanos es la intensidad en los partidos. Cuauh aseguró que se jugaba con mucha más garra en su etapa como futbolista. Además, el exjugador del América motivó a los futbolistas de El Tri a estar más atentos a los errores.

“Estamos de local y vas a tener todo a favor. Hay que meterle nada más lo que todos sabemos. Hay que meterle pantaloncitos, correr los 90 minutos, no cometer errores, estar pendiente del compañero y no cometer errores. Yo creo que los Mundiales los hemos perdido y no hemos calificado el quinto partido por los errores que hemos cometido”, agregó.

