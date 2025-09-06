Raphinha insinuó que su hijo sufrió un caso de racismo en Disneyland París

Raphinha se encuentra concentrado con la selección brasileña para afrontar el último partido por las Eliminatorias Sudamericanas. La familia del brasileño estaba en Disneyland París, pero la experiencia no fue grata. Raphinha denunció en las redes sociales los malos tratos que recibió su hijo Gael.

El delantero del FC Barcelona compartió un video en el que se veía a su hijo Gael intentando llamar la atención de un trabajador de Disney París, disfrazado de Chip and Dale. A pesar de los múltiples intentos de Gael, el trabajador no le prestó atención. Raphinha insinuó que el rechazo sobre su hijo podría ser un caso de racismo.

🚨 Raphinha dénonce un acte raciste à Disneyland Paris 🤬



« Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas… Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. » pic.twitter.com/Miu6pMrUhC — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) September 5, 2025

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Son una vergüenza. Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”, escribió el brasileño en sus redes sociales.

Raphinha fue muy crítico con la organización de Disneyland París y señaló directamente al trabajador responsable. Hasta los momentos no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de esta entidad.

“Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mier… es estúpido”, agregó.

Brasil a cerrar la eliminatoria

Raphinha y Carlo Ancelotti tendrán el último partido por las Eliminatorias Sudamericanas. La Canarinha, ya clasificada al Mundial de 2026, visitará a Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto. Brasil busca asegurar el segundo puesto de la tabla general.

