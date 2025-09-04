Lionel Messi se despide de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi estaría muy cerca de cerrar un capítulo de su historia con la selección de Argentina. El futbolista del Inter Miami jugaría contra Venezuela su último partido como local por las Eliminatorias Sudamericanas. El Estadio Monumental despide a Messi.

Este jueves 4 de septiembre, Lionel Messi jugaría ante Venezuela su último partido en territorio argentino por las Eliminatorias Sudamericanas. El propio futbolista del Inter Miami reconoció que podría estar cerrando su paso por esta competición.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo el argentino.

Solo dos derrotas en casa

Según datos de Transfermarkt, el camino de Lionel Messi, como local, en las Eliminatorias Sudamericanas comenzó el 9 de octubre de 2005 en un duelo contra Perú en el Estadio Monumental. En aquella fecha, Messi recibió un penal en la victoria 2-0 de la Albiceleste.

Desde entonces, Lionel Messi ha jugado 37 partidos en Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. La leyenda del FC Barcelona ha participado en 23 partidos en el Estadio Monumental, 6 duelos en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, 4 compromisos en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, 3 duelos en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y uno en el Estadio José Amalfitani, Buenos Aires.

En todos estos partidos, Lionel Messi logró aportar 23 goles y concedió 6 asistencias. El récord como local es impecable: 28 triunfos, 7 empates y solo 2 derrotas.

Las únicas amargas derrotas de Messi en Argentina fue el 1-3 contra Brasil en septiembre de 2009 y el 0-2 contra Uruguay en noviembre de 2023. En este sentido, el capitán de la Albiceleste busca cerrar con broche de oro su imborrable paso por las Eliminatorias Sudamericanas.

