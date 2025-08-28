Germán Berterame quiere cargar con los goles de México en el Mundial

Germán Berterame es una de las piezas con las que Javier Aguirre contará en la doble jornada de amistosos de la selección mexicana. El argentino naturalizado mexicano buscará aprovechar esta nueva oportunidad en El Tri. Berterame solo ha visto pocos minutos con el conjunto azteca.

La única vez que vio acción Germán Berterame con la selección de México fue en octubre de 2024. El futbolista de Rayados de Monterrey jugó 24 minutos en un partidos amistoso contra Estados Unidos. Después de casi un año, Berterame vuelve a la concentración mexicana.

“Bien, bien, gracias a dios estoy re contento y ahora a seguir que se viene el partido del viernes. Solamente hablamos de la vuelta (con Aguirre) y ahora solo queda esperar y disfrutar”, dijo el delantero de Rayados.

Germán Berterame reconoció que, ahora que tiene la atención de Javier Aguirre, buscará aprovechar su oportunidad y colarse entre los convocados al Mundial de 2026. El futbolista de la Liga MX se perfila como uno de los atacantes del torneo local que luchará por un puesto.

“El proceso es hermoso, es divino y espero poder seguir disfrutándolo de la mejor manera. Obvio que me ilusiona, a todos los jugadores que lleguen a estar en la selección le ilusiona estar en el Mundial”, agregó.

¿Te ilusiona ir a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana?



“Obvio, a quién no le ilusiona”



Premio a su presente

Germán Berterame ha tenido un comienzo de temporada por todo lo alto. El delantero nacido en Argentina ha sido la pieza estelar de Rayados de Monterrey en todas sus competiciones.

El delantero de 26 años ha jugado partidos por la Leagues Cup, el Mundial de Clubes y el Apertura 2025. En 12 partidos acumulados (1,027 minutos dentro del campo), Germán Berterame ha marcado 8 goles y ha concedido 2 asistencias. La convocatoria de Berterame es un premio a su buen arranque de campeonato.

