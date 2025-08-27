Diego Lainez quiere estar en el Mundial de 2026

Javier Aguirre sigue aceitando las piezas de El Tri antes del Mundial de 2026. El “Vasco” intenta ampliar el universo de futbolistas mexicanos elegibles para las convocatorias. En el reciente microciclo llamó a Diego Lainez. “Factor” quiere ganarse un puesto entre las “vacas sagradas”.

El futbolista de los Tigres de la UANL vuelve a sentir el roce internacional. Diego Lainez se reportó al Centro de Alto Rendimiento (CAR), para demostrar que aún hay destellos de talento en sus botines.

“Para todo futbolista mexicano su sueño máximo es estar con su selección y más en este tipo de escenarios. Pero para eso hay que trabajar y hay que dar lo mejor todos los días, que eso es lo que nos acercará todos a estar ahí. La verdad que venimos a entregarnos. A entender todavía más la idea del profesor, aprovechando que estamos acá varios jugadores de la Liga en el micro ciclo, queremos potencializar la idea del profesor y bueno tratar de ganar un puesto”, dijo Diego Lainez en zona mixta.

Diego Lainez se ha ganado a pulso su llamado a las concentraciones. El delantero de los Tigres de la UNAM ha iniciado con el pie derecho su participación en esta nueva campaña con el club. “Factor” está a gusto con su rol en el conjunto de Guido Rodríguez.

“Esta temporada he tenido un rendimiento muy bueno, en la posición donde más me gusta, que es en la ofensiva del equipo. En la posición que más me siento cómodo”, reveló.

En lo que va de Apertura 2025 y la participación en la Leagues Cup, Diego Lainez acumula 8 partidos disputados (652 minutos dentro del campo). Durante esa cantidad de tiempo “Factor” ha marcado 2 goles y ha concedido 3 asistencias. Lainez ha sido un jugador influyente en ataque.

Diego Lainez en El Tri

Desde noviembre de 2024, Diego Lainez no ve minutos en la selección mexicana. Sin embargo, “Factor” está muy cerca de volver para seguir inflando sus números dentro del conjunto nacional. Diego Lainez acumula 29 partidos jugados con El Tri en los que ha podido aportar 3 goles y conceder 3 asistencias.

