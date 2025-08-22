Diego Cocca no reniega de su paso por la selección mexicana

Diego Cocca es un entrenador respetado dentro del fútbol mexicano. El argentino no ha podido hilar buenos procesos desde que tomó la decisión de dejar a los Tigres de la UANL para dirigir a México. En El Tri salió por la puerta de atrás, pero no hay rencores sobre ello.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Diego Cocca no ha podido dirigir ni diez partidos oficiales en sus últimos procesos. Entre ellos está su paso por la selección de México. A pesar de que se convirtió en una mancha para su carrera, Cocca no se queda atado al pasado.

“No soy una persona que se quede con rencores, me considero privilegiado por ser DT de primera división, para mí ha sido un privilegio, uno sueña con dejar cosas, con poder cambiar realidades que era la idea y el objetivo, pero las cosas no se dieron“, dijo el argentino en unas declaraciones recopiladas por TUDN.

La selección de México fue la primera experiencia de Diego Cocca al mando de una delegación nacional. El argentino solo había dirigido a clubes en su carrera como entrenador. A pesar de que su primera oportunidad no tuvo el desenlace esperado, Cocca reconoció haber aprendido de ella.

“No está a mi alcance, decidió otra gente, no pudimos seguir, pero me dio aprendizaje, orgullo (…) Un seleccionador es distinto que un DT del día a día, te da el desafío que con dos entrenamientos plantear un partido, la verdad me hizo crecer, madurar, me gusta”, agregó.

Diego Cocca en El Tri

En febrero de 2023 Diego Cocca asumió el banquillo de la selección mexicana. Su llegada a El Tri fue cuestionada por el hecho de haber dejado un proceso a medias con los Tigres de la UANL. México era un reto mayor, pero no pudo cumplir los objetivos.

El entrenador sudamericano solo pudo estar al frente del conjunto mexicano durante siete partidos. Diego Cocca dejó un balance de tres victorias, tres empates y una derrota. El único revés de este proceso fue ante Estados Unidos en una dolorosa goleada 3-0 que, probablemente, le costó el puesto.

Sigue leyendo:

– Jaime Lozano cuestiona la falta de confianza para los entrenadores mexicanos

– Miguel Herrera es respaldado por los números al considerar que Argentina arropa a México

– Los memes de la llegada de Diego Cocca a la Liga MX

– Diego Cocca explicó las razones de su abrupta salida de Talleres